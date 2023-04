La actriz Silvia Alonso visita 'Días de tele' para hablar de la amistad en televisión y Julia Otero no ha querido desaprovechar la oportunidad para preguntarle por su relación con David Broncano y sobre cómo afrontó su paso por ‘La Resistencia’ al ser entrevistada por su pareja.

Hace aproximadamente un mes fue de invitada al programa ‘La Resistencia’ y aquí Silvia tenía dos opciones: obviarlo, normalizarlo, o hacer lo que hizo, que fue un paso más allá. Y es que cuando crees que lo has visto todo en televisión, llegan Silvia Alonso y Broncano y te sorprenden.

Después de varios meses de rumores, la actriz y el presentador, confirmaron su relación sentimental después de semanas de especulaciones por parte de los medios de comunicación. La primera vez que se levantaron las sospechas fue cuando Broncano entrevistó a Alonso por primera vez en su programa. Durante la entrevista, se notó una química especial entre ellos, que luego fue confirmada por las imágenes de después disfrutando del tiempo libre. Desde entonces, la pareja ha sido vista en varios lugares públicos y en diferentes eventos, como el Mad Cool Festival, donde se les vio intercambiando muestras de cariño y besos. A pesar de estas imágenes, la pareja ha mantenido su relación en privado hasta hace unos días, cuando la actriz visitó el programa de Broncano para promocionar su nueva película.

Una entrevista muy esperada

¿Cómo gestionasteis la entrevista en casa?, pregunta Otero a Silvia Alonso. “La verdad es que no fue fácil: “soy muy pudorosa y no me gusta hablar de mi vida privada ni exponerla”, confiesa. “Hay gente que dice que no tiene nada que esconder, pues yo tengo muchísimo”, añade la actriz mientras reconoce que esa es su manera de protegerse.









La primera ocasión en que Silvia Alonso visitó el plató de 'La Resistencia' ya eran pareja y nos cuenta que no supo como afrontar el tema. “Me bloqueé mucho y no supe gestionar esto a nivel público”. Pero Alonso tuvo una segunda oportunidad y decidió lanzarse a la piscina y salir a jugar, chistes incluidos. “Al final follamos aquí”, sentenció Silvia Alonso cuando David Broncano celebraba lo bien que estaba saliendo la entrevista, en comparación con la primera donde a Silvia no le salían las palabras, según confesó durante la entrevista.

La tercera ocasión será coser y cantar, asegura Otero entre risas. A lo que ha respondido que después del éxito de la segunda, prefería dejarlo así hasta dentro de mucho tiempo. Sea como sea, estamos seguros de que la tercera será la vencida.