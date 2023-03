Hay mujeres que solo se ponen un vestido de novia en su vida y luego están las modelos, que lucen infinidad de vestidos a lo largo de su carrera profesional. Es el caso de Teresa Baca. Este 25 de marzo se casa con Álvaro Torres Calderón en Sevilla y se pondrá el vestido más especial de todos los que ha llevado. Poco sabemos sobre el vestido, tan solo que sale del taller de la firma Antonio García, una de las más relevantes en la costura española. La llevan los hermanos Fernando y Antonio García y desde Sevilla visten a famosas tan elegantes como Laura Sánchez, Pasión Vega, Alejandra Domínguez, Eva González y Victoria Federica, entre otras. ero también a mujeres anónimas que acuden a ellos en busca de sus fabulosos vestidos hechos a medida. Son muchas las veces que Teresa Baca ha lucido sus vestidos, siempre en momentos importantes. Y por eso ahora ha querido confiar el vestido de su boda a sus amigos: se conocen muy bien y se entienden con tan solo una mirada.

Así imaginaba su boda

Además de las fotografías, se hizo un making off, con imágenes de las sesiones de fotos y entrevistas a las chicas. Teresa era casi una adolescente y contaba que compaginaba sus estudios en el colegio con la moda, viajando desde Sevilla a Madrid y Barcelona. "Voy al colegio y tengo que aprobar selectividad para hacer publicidad, trabajando por el día y estudiando por la noche", decía en la que fue una de sus primeras entrevistas.

Teresa Baca y Álvaro Torres Calderón asistieron juntos a la gala de los Premios Goya celebrados en Sevilla en 2023. Gtres

Decía que no tenía novio, y que no tenía prisa por tenerlo. "No, todavía no. Y espero que pase tiempo, quiero estar un tiempo solterita. Lo del novio, para más adelante". Eso sí, tenía claro cómo quería que fuera su boda. "Yo me imagino el día de mi boda con toda mi familia, en una iglesia, con el hombre de mi vida y con todas mis amigas y la gente que me quiere". Y casi cumple su sueño. Se casa con el hombre de su vida, con su familia y amigos, pero no en una iglesia. La boda es por lo civil. Álvaro está divorciado, pero los dos quieren casarse por la iglesia cuando él tenga la nulidad de su anterior matrimonio, relación de la que nacieron sus dos hijas.