I Concurso de cómic 'Leo porque quiero'

Si te gusta el cómic, y disfrutas con la lectura, participa en el primer concurso amateur de cómic: Leo porque quiero, organizado por el Ministerio de Cultura y deporte a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, y que cuenta con la colaboración de Radio Televisión Española. Demuestra tus actividades creativas y literarias con tus viñetas. Tienes las bases en la página web de RNE.

Dicho concurso se regirá por las siguientes bases:

Temática y originales

El tema será libre, pero deberá girar en torno al cómic y al papel que desempeña en el fomento de la lectura. La obra deberá contener un mínimo de tres viñetas y contar una historia empleando los recursos visuales esenciales y específicos del lenguaje de los cómics. Las historietas que se presenten, independientemente de su género (manga, tebeo, humor gráfico, etc.) y su temática (aventuras, no ficción, fantasía, etc.), deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas anteriormente ni pudiendo presentarse de forma simultánea a otros certámenes, y tener por objeto en todo caso el fomento de la lectura.