Covid-19, contaminación, pánico escénico, todo pasaba por su mente. Bunbury no sabía por qué había empezado a tener problemas de garganta, algo que lo llevó a suspender su gira y anticipar su retirada: "Me es imposible hacer más conciertos", dijo cuando vio que no podía seguir cantando. Preocupado por su salud, el cantante comenzó hace ya un año múltiples análisis y pruebas médicas. Se puso en manos de especialistas para descubrir qué le estaba pasando a su voz. Ahora, el cantante ha desvelado en una entrevista para la agencia The Associated Press que la causa no es otra que una intolerancia a una sustancia. Para ser exactos, al glicol, un químico presente en la mayoría de los efectos de humo que se utilizan en los escenarios.

¿Por qué tiene Bunbury problemas de garganta? El exlíder de Héroes del Silencio explica en la citada entrevista que desde el segundo concierto de la gira empezó a tener problemas claros, sobre todo por la noche: "Tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir. Me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo", confiesa. Su gran duda era el por qué le ocurría solo cuando tocaba en directo y no tenía síntomas ni en el estudio de grabación ni en colaboraciones. Solo tenía problemas sobre el escenario. Tras someterse a diversas pruebas, el diagnóstico a sus problemas con la voz no es otro que la intolerancia a una sustancia líquida sintética llamada glicol que se encarga de absorber agua para liberar humo en los shows. Con más de 35 años a sus espaldas y cientos de conciertos realizados, se trata de una enfermedad profesional que el cantante desconocía hasta ahora. Un hecho que el propio Enrique Bunbury describe como: "traumático y frustrante". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Enrique Bunbury (@bunburyoficial)“ “