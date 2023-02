La segunda temporada del Eurovermú ha arrancado por todo lo alto. La representante de España en Eurovisión 2023 ha visitado el plató del programa de RTVE Play tan solo unos días después de ganar la segunda edición del Benidorm Fest. Blanca Paloma nos ha contado cómo está llevando todo el proceso de cara al certamen europeo y que culminará el próximo 13 de mayo cuando se suba al escenario del ‎M&S Bank Arena para cantar "Eaea".

"No es la rutina a la que estaba acostumbrada pero es una nueva normalidad", ha dicho la artista nada más aterrizar en el plató de Torrespaña. La ilicitana, que participaba por segundo año consecutivo en la preselección española, no partía como una de las favoritas para ganar el Benidorm Fest. Sin embargo, la cantante consiguió pellizcar el corazón de los espectadores y del jurado tras su actuación en la gran final del concurso alicantino. "Creo que es una misión que me estaba esperando y me ha encontrado. La yaya Carmen me la ha enviado", ha confesado Blanca Paloma. La abuela paterna es muy importante en la vida de Blanca. Su figura ha sido fuente de inspiración para "Eaea", la canción con la que le rinde un sentido homenaje.

03.01 min Benidorm Fest - Blanca Paloma canta "Eaea" en la final

Otra de las personas más importantes de su vida es su hermana Sara. La exconcursante de Eurojunior 2003 ha querido sorprender a Blanca Paloma en el 'Eurovermú' con una conexión sorpresa: "Estoy muy orgullosa de ti, lo estás haciendo súper bien, me estás dejando sin palabras", le ha dicho. Blanca Paloma y su hermana mantienen una relación muy especial, llena de complicidad y confianza. Tanto es así que Sara fue una de las primeras personas en escuchar "Eaea": "Me quedé sumergida y quería escucharla una y otra vez", ha confesado.

Hace tan solo 11 días, Blanca Paloma se alzaba con el micrófono de bronce tras arrasar con 169 puntos en el Benidorm Fest. El trofeo lo guarda ahora en un altar improvisado en su salón en el que visualiza y proyecta hacia donde quiere llegar. Eurovisión es su próxima gran cita. En menos de tres meses, la ilicitana luchará por conseguir la tercera victoria de España en el certamen con "Eaea". En el Benidorm Fest, su puesta en escena fue impactante, vanguardista y diseñada por ella misma. ¿Sufrirá algún cambio de cara a Liverpool? "Estamos muy satisfechos con lo que se vio en Benidorm, la puerta está abierta a cambios pero no queremos que se pierda la esencia que nos ha llevado hasta aquí. Vamos a respetar bastante la propuesta", ha aclarado Blanca Paloma con respecto a la posibilidad de cambiar la escenografía. La ilicitana tampoco quiere hacer grandes cambios musicales en el tema. Además, con el fin de no "quemar la canción", de cara a las futuras prepartys la de Elche optará por cantar una versión en actústico de "Eaea".

Eva Mora, jefa de la delegación española en Eurovisión, ha sido otra de las invitadas del programa. La periodista ha hablado de cómo se está percibiendo en Europa la candidatura de Blanca Paloma: "Los mensajes que me están llegando son muy positivos. Aunque no entiendan la canción, les llega, les pellizca el corazón", ha dicho. Eva Mora también ha hablado de la importancia de la 'marca España' que está haciendo Blanca Paloma con "Eaea" y ha calificado a la propuesta española de arriesgada y buena de cara a Eurovisión.

“Eva Mora (@evamora_tve) sobre cómo perciben en Europa la candidatura de Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb): "escuchan la canción y pueden no entenderla, pero les llega" #Eurovermú



¿¿https://t.co/4QYYDAd08Z pic.twitter.com/Brwlyt8RnU“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 15, 2023