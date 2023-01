Des del primer infantil en català de la història de la televisió, Terra d'Escudella, no s'han deixat de produir a Catalunya programes per a la mainada. Precisament aquesta és una de les sèries realitzades pel magnífic inventor de nous programes Sergi Schaaff, que ens ha deixat fa ben poc.

Moltes de les obres produïdes a TVE Catalunya, primer a Miramar i després a Sant Cugat del Vallès, van seguint un procés de digitalització per a ser a l'abast del públic, a través de la plataforma en obert i gratuïta RTVE Play.

Els personatges principals de cada capítol de Quitxalla eren Tarota i Nas , un jove i un nas ben gros que feien de fil conductor entre els contes, les actuacions o les sèries infantils. Recordem el capítol sobre el que podia passar un sis de gener , un dia tan esperat pels petits. A aquest capitol hi intervé el famós pallasso Charly Rivel , nascut a Cubelles. També hi canten Els pescadors de l'Escala i Guillem d'Efak . Entre els actors, noms conegudíssims ara, que sortien llavors per primer cop a la televisió: Lluís Homar, Damià Barbany, Ricard Borràs, Borís Ruiz...

I la tarda de Reis, Jordi Hurtado

Per entretenir la mainada que rondava per casa la tarda del 6 de gener dl 1986, a sant Cugat es van inventar Esplai Canal. Aquest programa d'un capítol va ser presentat per Jordi Hurtado, quan ja era una cara conegda per Si lo sé no vengo.

Jocs, videoclips musicals i dibuixos, les cançons de Jaume Sisa com 'Qualsevol nit pot sortir el sol' i d'altres intèrprets. El programa el va realització Marta Fernández i va ser un èxit en el seu moment per ser fresc i divertit.