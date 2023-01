La escritora y periodista Rosa Montero nació el 3 de enero de 1951. En 2022 ha recibido la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Debutó como novelista en 1979 con Crónica del desamor. En Radio Nacional ha presentado muchos de sus libros, recordamos cinco de entrevistas recientes en Gente despierta, No es un día cualquiera y El ojo crítico.

Un espejo

Cuando Rosa Montero leyó el diario de Marie Curie, le estalló la cabeza. “Cuando leí el diario me estalló en la cabeza. Fue cómo de repente una campanada, una llamarada que me llenó la cabeza de palabras que querían ser dichas. Y no sólo del duelo ni muchísimo menos, porque este no es sólo un libro sobre la muerte y sobre el duelo, aunque también, sino sobre la vida y sobre tantas reflexiones”. Lo tituló La ridícula idea de no volver a verte (2013).

La científica polaca se convirtió para la escritora “en un espejo de aumento para poder rebotar y hablar de cosas que me parecen esenciales desde luego en mi vida, pero también en la vida de todos”.