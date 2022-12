"Teníamos una asignatura muy pendiente en este país, darle una oportunidad al rock. Y de verdad, qué honor ser la banda que va a representar a nuestro género”, afirmaba la banda en la gala Benidorm Fest: los elegidos. Ellos son Megara y con su propuesta "Arcadia" intentarán llevar al rock español a lo más alto en la segunda edición del Benidorm Fest, la preselección española de Eurovisión.

Su origen se encuentra en Madrid, y no se definen como una banda, sino como un concepto que nació hace siete años. "No solamente engobla la música. Evidentemente, es nuestra base, pero es mucho más. Engloba el llevar al escenario una escenificación, interpretarw no solo musicalmente, sino también con el acting que hacemos. Y no solamente eso, sino también todo lo que acompaña la salida de cada uno de los discos que hacemos", ha explicado Megara en Gente despierta.

"Arcadia", un tema con fuerza, personalidad y varios mensajes Sus compositores definen este tema como un reto, una pasión y un sueño. "Personalmente, como soy yo la persona que mayormente escribe las letras, a mí me gusta mucho darle vueltas a las cosas y al final hablar de algo. A mí el utilizar la música como canal para expresarme me da la vida", declara la vocalista Kenzy. Los integrantes de la banda cuentan que la mitología describe a Arcadia como si fuera el cielo en la Tierra, una especie de paraíso donde habitaban un montón de criaturas mitológicas. "Pero claro, evidentemente somos un poco dramas. Y también Arcadia tenía esos lugares oscuros. Como nos gusta muchísimo tirar de metáforas, hemos pasado Arcadia a un terreno virtual, un terreno que podría llegar a ser algo futurista. Pero, en realidad, no es tan futurista porque estamos hablando de una historia que podría estar ocurriendo ahora", subraya Megara.

¿Una de las favoritas? Tras el gran estreno, el domingo 18 de diciembre, el hit ha cosechado numerosas críticas positivas y una excelente aceptación por parte del público eurofan. "Realmente no teníamos expectativas. Yo decía: No tengo ni idea de cómo puede funcionar esto, porque nos vamos a abrir a mucha gente que no escucha rock habitualmente. Pero, la acogida ha sido maravillosa y está gustando muchísimo a todo tipo de público", destaca Rober, el guitarrista. Además, el tema se está valorando positivamente lejos de nuestras fronteras. "Estamos viendo muchas listas de encuestas y en la mayoría siempre estamos en los tres primeros puestos. Entonces, para nosotros es un orgullo increíble", expresa Megara en Radio Nacional.