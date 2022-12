La lentitud en els ajuts obliga els refugiats a tornar

"És pitjor que un refugi a Ucraïna" assegura la Natàlia. Fa mesos que va arribar a Lleida fugint de la invasió russa a Ucraïna i ara viu en una casa sense calefacció i en condicions molt precàries. Cuida la seva neta de 2 anys mentre la germana de 9 és a l'escola i la mare de les nenes treballa a la cooperativa càrnia de Guissona. Totes quatre viuen en una casa que els costa 470 euros al mes. Aquesta, però, té moltes escales, poca llum i no té calefacció. "Tinc dues nenes petites i temo per la seva salut".

Quasi un any després de l'inici de la guerra, alguns dels refugiats que van arribar a Catalunya han tornat cap al seu país. La lentitud en els ajuts és una de les principals causes. Dels 359 refugiats que havien vingut al municipi de Guissona (Lleida), en queden uns 200. Pocs d'ells van trobar feina perquè, normalment, acostumen a venir dones amb nens o persones grans, que no estan en condicions de treballar.