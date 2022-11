María Casares, la artista del exilio republicano

El exilio fue el motor que movió la vida y la pasión de María Casares, la gran diva del teatro francés del siglo XX. Construyó una carrera impecable y reconocida por crítica y público y, aunque nació en Galicia, es desconocida en nuestro país.

La actriz es hija de Santiago Casares Quiroga, el jefe del gobierno el día del golpe de Estado de julio del 36. Tuvo que salir al exilio con su madre y empezar de cero en París, donde sufrieron la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante su vida trabajó con los autores y directores de teatro y cine más importantes de la escena francesa, incluido el amor de su vida, el escritor y nobel Albert Camus, como relata en el documental su hija Catherine Camus. Personajes clave como el director Jorge Lavelli recuerdan cómo se enfrentaba al escenario; y la biógrafa de Casares, María Lopo o la catedrática de teatro en la Royal Central School de la Universidad de Londres, María Delgado, desmenuzan momentos cruciales en su vida.

María Casares se volcó en el teatro con dedicación y humildad. Cocteau, Genet, Lavelli, Vilar, Béjart, Chéreau o Koltés la admiraban hasta el punto de crear obras y personajes ex profeso para ella. No existe un solo clásico – Medea, Fedra, Lady Macbeth – o autor remarcable – Lorca, Valle Inclán, Víctor Hugo – que ella no haya interpretado.

00.49 min Imprescindibles - El teatro, la pasión de María Casares

“Durante muchos años viví en estado de urgencia“

El documental “El todo o la nada” narra una historia de vida que sería digna de ser representada en el teatro: dramas como el exilio o la pérdida temprana de sus padres, un amor apasionado como el que la unió a Albert Camus, éxitos en el cine y el teatro y algún tropiezo. “Durante muchos años viví en estado de urgencia” decía María Casares, y eso podría aplicarse a casi toda su vida. Envuelta en todas esas vidas que vivía sobre el escenario, no abandonó el recuerdo de su origen: nunca renunció a la nacionalidad española.

Como dice Tina Sainz, María Casares es la gran olvidada. Es casi un deber restituir su memoria para evitar que, además de los exilios que ya sufrió, tenga que soportar también el destierro del olvido. María Delgado afirma que es "la artista del exilio republicano". Y ejerció como tal con su compromiso con los exiliados en Francia y también en Sudamérica, a donde acudía en sus giras.

00.46 min Imprescindibles - El exilio de María Casares

El espíritu de la actriz, que murió en 1996, está vivo en la casa que compró en la región de Charente y donde pasó sus últimos años de vida. Actualmente, jóvenes compañías de teatro preparan allí sus montajes y aún quedan los álbumes de fotos de algún fan anónimo que a lo largo de su vida ha seguido los pasos de la artista.

¿Por qué 'El todo o la nada'? El hilo narrativo del documental es sencillo y complejo a la vez. Parafraseando el título del documental: de María Casares hay que contarlo todo, porque no se sabe nada. Y precisamente Esa es una expresión que aparece con frecuencia en su relato de memorias "Residente Privilegiada", que publicó en 1981. Como toda apasionada por la vida, con frecuencia quería escoger en “el todo o la nada”, y no pocas veces descubrió que contentarse con menos le daba “el todo y la nada”.