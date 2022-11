La DANA deixa més de 270 litres als Ports

Entre divendres 11 i dissabte 12, la formació d'una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts), amb aire fed en altura, es va combinar amb l'entrada d'una massa d'aire humit, de llevant, aportat des del mar Mediterrani. A Catalunya, les pluges més abundants, es van concentrar a les Terres de l'Ebre.

Les precipitacions, afavorides per l'orografia dels Ports, es van mantenir durant moltes hores. Al Parc Natural dels Ports es van acumular 272 litres per metre quadrat, entre divendres i dissabte. Per tant, ha plogut més en dos dies que en els últims 6 mesos. Entre maig i octubre s'han recollit 254 litres en aquest punt del Baix Ebre. Així, aquest 2022, el PN dels Ports és l'indret que més pluja acumula de tot Catalunya, amb un total de 1.404 litres. De moment, l'any més plujós va sr el 2020, amb 1.923 mm.

A la Sènia i a Ulldecona s'han superat els 100 litres, i en altres poblacions de la vall de l'Ebre, els registres es mouen entre els 30 i els 90 mm. En alguns moments, la pluja va caure amb forta intensitat. Per exemple, a l'estació dels Ports, dissabte al matí, es van acumular 48 litres en només mitja hora.

Crescuda de torrents, salts d'aigua i embassaments plens Com a resultat d'aquest darrer episodi de pluges abundoses a l'extrem sud de Catalunya, entre divendres i dissabte molts barrancs i rius van créixer sobtadament, com és el Matarranya al seu pas per Beseit o el riu Sénia a Ulldecona.

Unes pluges que alhora, han fet aflorar molts salts d'aigua i han millorat les reserves de pantans i embassaments de la regió, com el d'Ulldecona, actualment al 85%, quan de mitjana està al 40% aproximadament.