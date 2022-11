Ya falta menos para escuchar las canciones que lucharán el próximo año por representar a España en Eurovisión 2023. El pasado 2 de noviembre conocimos los títulos de las canciones que los 18 participantes del Benidorm Fest cantarán en la preselección española: "Mi familia", "Inviernos en Marte", "Flamenco" o "Sayonara" fueron algunos de los nombres que se desvelaron en la rueda de prensa de presentación. Pero ya está. No se conoce nada más, ni el género musical ni el estilo, ni tampoco el idioma. Sin embargo, el equipo de Eurovisión pudo hablar un poco más con los concursantes para que se mojaran un pelín más con respecto a sus canciones.

Los 18 artistas se tenían que 'mojar' y contestar a dos preguntas. En la primera de ellas, los concursantes tenían que valorar del 1 al 10 cuánto se parecía su canción del Benidorm Fest con la que interpretaron en la gala de Los Elegidos. A pesar de ser una pregunta comproemetida, los participantes no dudaron en darnos su respuesta. Algunos como Agoney o Artiz votaron con un 1 mientras que Rakky Ripper y Sharonne votaron con un 7. ¿Qué significa eso? Pues que "Flamenco" de Artiz y "Quiero arder" de Agoney no se parecen en nada a "Arcade" de Duncan Laurence y "Cachito" del canario. Mientras que "Tracción" de Rakky Ripper y "Aire" de Sharonne guarda algunas similutes con "Donde stas??" de la granadina y " I Wanna Dance With Somebody" de Whitney Houston.

Algunos concursantes fueron más neutros, como las Twin Melody que dijeron que su "Sayonara" es un un 50% parecida a su exitoso "Ciao" o Blanca Paloma que confesó que su "Eaea" tiene un poco de "Nana". Tendremos que esperar un poco más para ver si estas afirmaciones son ciertas o no.

Pero esta no fue la única pregunta que tuvieron que contestar los participantes de la segunda edición del Benidorm Fest. El equipo de Eurovsión les apretó aún más para saber qué palabra estaba sí o sí presente en la letra de sus canciones. Juego, one touch, niño, carita, muere lento, alas... son solo algunas de las palabras que mencionaron los participantes. ¿Os dice esto algo más?

Por ahora no hay más pistas, así que tendremos que conformarnos con esto. Durante las próximas semanas, los concursantes del Benidorm Fest irán pasando por el Eurovermú de RTVE Play para contarnos un poco más sobre su candidatura.