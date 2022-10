Adolf Hitler participó en la I Guerra Mundial, pero porque se alistó como voluntario, y en un momento en que no tenía un buen trabajo. Nunca lo tuvo. Abandonó los estudios porque no sacaba buenas notas, pero de las aulas se llevó la atracción por las ideas antisemitas y pangermánicas. Se las había enseñado su profesor de historia, Leopold Poetsch.

Poetsch tenía también a otro alumno, el que sería otro poderosísimo nazi: Adolf Eichmann, uno de los organizadores del Holocausto y responsable directo de la 'solución final', el exterminio humano. Las ideas de este profesor figuran en el 'Mein Kampf' de Hitler.

Una adolescencia llena de frustraciones

Hitler culpó a su padre de haberle tratado con excesiva dureza. Literalmente, le molía a palos. Ni su padre ni su madre le apoyaron en o que quería, ser pintor. No logró ningún título, porque abandonó los estudios a los 16 años. Se sabe que en aquella época tenía un solo amigo... Se independizó gracias al poco dinero que reunió su madre y siguió leyendo mitología alemana. Cada vez era más radical, soñando como Poetsch con una gran Alemania expandida en Europa y sin más población que una étnia rubia y de gran fuerza física. Sobre todo, Hitler odiaba a los Habsburgo, la casa reinante en su país, el Imperio Austrohúngaro, y su población domnde se mezclaban alemanes, eslavos, judíos... ​

Intentó entrar en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero suspendió dos veces las pruebas de acceso. Al morir su madre ya no regresó a su pueblo, tuvo que ponerse a trabajar barriendo la nieve de las calles, como de estación, caregando maletas, o como albañil. Al no poder pagar, le echaron dl pequenños apartamento donde vivóa y se alojó entonces en un hostal de mala muerte.

En 1909 ya tenía 20 años y le llamaron. Huyó a Munich, porque no querá codearse con gentes que no fueran alemanes puros. Pero le localizaron y antes de que le cayera una condena por deserción, regresó a Austria por la ciudad que le quedaba más cerca, Salzburgo. Allí le examinaron y... fue declarado no apto!

Al cabo de cinco años creyó que su suerte había cambiado: cuando se declaró la guerra el 28 de junio de 1914, se alistó voluntario. Hitler pensó que era la oportunidad de cambiar su vida.