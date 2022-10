'Saber y ganar' potencia el trabajo mental con sus pruebas pero es consciente de la importancia también del ejercicio físico. En la prueba ‘Descartando de hoy’ ha sacado a colación el pilates, una práctica que combina estiramientos físicos y trabajo mental que a día de hoy se practica de forma masiva. Su inventor fue Joseph Pilates, un alemán que empezó a aplicar este entrenamiento en la Primera Guerra Mundial y que en la década de 1920 abrió el primer centro especializado. ¡Conoce su historia!

Del circo a entrenador en campos de concentración

A los 29 años se trasladó a Inglaterra y comenzó a trabajar en el circo haciendo espectáculos de culturismo. De hecho, se dice que también llegó a entrenar a miembros de la Scotland Yard. Pero la Primera Guerra Mundial estalló y, por ser alemán, fue destinado a un campo de concentración. Allí compartió sus ejercicios con los internos y los adiestró para la lucha y la defensa personal. Siguió con ese objetivo una vez fue trasladado a Isla de Man, otro campo de concentración, donde trabajó como camillero. Cabe decir que su metodología aplicada a heridos que no podían moverse de sus camillas hizo, no solo que siguieran manteniendo su musculatura, sino que no se contagiasen de la pandemia de gripe que mató a 200.000 ingleses en 1918.

Al final del conflicto bélico, volvió a Alemania y trabajó entrenando a la policía alemana en el campo de la autodefensa, así como con clientes privados dedicados al mundo del espectáculo que solicitaban de sus servicios. También dedicó sus esfuerzos a la rehabilitación de los veteranos de guerra, instalando poleas en las camas que serían en germen de la maquinaria que a día de hoy se usa en pilates.