Segon dia de judici del 'cas Neymar 2' a l'Audiència de Barcelona. La sessió ha començat amb l'absència de l'exjugador del Barça després que el Tribunal que el jutja acordés que no participés en tot el judici pels seus compromisos professionals i que només ho fes durant la seva declaració prevista per aquest dimarts. D'aquesta manera, Neymar ha arribat a la seu judicial cap als volts de les 11.15 hores per declarar davant dels magistrats.

Neymar responsabilitza el seu pare de les negociacions “Signo el que ell em diu“ "No vaig participar en la negociació. El meu pare sempre ha sigut responsable d'això. Signo el que ell em diu", ha declarat Neymar davant el tribunal que ha de decidir sobre la presumpta irregularitat del seu fitxatge pel Barça. Neymar Jr. només ha respost al fiscal i al seu advocat i ha assegurat que el 2011 no va viatjar a Espanya en cap moment. En el judici contra ell, la seva família, el Santos, el Barça i expresidents dels dos clubs, el davanter del PSG ha negat que participés en les negociacions per fitxar pel club català ni el 2011 ni el 2013. Durant la seva intervenció, Neymar ha assegurat que tenia opcions d'anar a jugar a molts clubs, però que va optar pel Futbol Club Barcelona. "El meu somni sempre va ser jugar al Barça, pels jugadors que tenia... Sempre segueixo el meu cor i el meu cor deia Barça", ha admès a la sala. Per una altra banda, el pare de Neymar ha declarat que ell no qui havia d'avisar al fons d'inversió sobre l'acord amb el Barça i assenyala l'agent d'aquell moment de l'exjugador: "La responsabilitat era de el Santos, no la meva".





Zubizarreta diu que el fitxatge de Neymar es va avançar per abaratir el cost L'exdirector de futbol del Barça Andoni Zubizarreta ha assegurat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona que el fitxatge de Neymar Jr es va avançar un any perquè David Villa s'havia lesionat greument i el preu del brasiler anava augmentant cada any. "Era el major talent del món", ha assegurat en el judici contra els Neymar, el Barça i exdirectius pel fitxatge del davanter. Tot i que inicialment el Barça l'havia de fitxar el 2014, com havien pactat amb el jugador i el Santos, el seu club d'origen, finalment ho van anticipar un any. A més, ha descartat que els contractes amb el Santos per l'opció de compra de tres jugadors joves del club brasiler estiguessin vinculats al fitxatge de Neymar, si no que eren "compartiments diferenciats".