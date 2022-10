Amb l'arribada de la tardor, les nits es fan més llargues i tenim més hores per gaudir del cel nocturn. Aquests dies estem davant de dos esdeveniments astronòmics. Aquesta passada nit hem gaudit de la primera lluna plena de la tardor. També és coneguda com lluna del caçador, ja que antigament s'aprofitava la llum de la lluna per poder caçar de nit, abans de l'arribada del fred de l'hivern. Durant aquesta estació en trobarem dues més: el 8 de novembre i el 8 de desembre. En cap cas seran superllunes.

Lluna plena des de Gavà (Xavi Cabo)

Lluna plena des d'Olost (Emili Vilamala)

Lluna plena des Sant Pere de Vilamajor (Jordi Rodoreda)

Lluna plena des del Castell de Montgrí (Silvia Puig)

Lluna plena des Castelló d'Empúries (Lluís Roura)

Lluna plena des de Verges (Àngel Galán)