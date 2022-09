Matí de mànegues marines a la costa catalana

A primera hora d'aquest matí de dijous, els més observadors han pogut captar la formació d'almenys una mànega marina enfront de la costa de Barcelona. El fenomen meteorològic respon a la notable convecció que ha afavorit la formació de cúmulus congestus que han deixat forts xàfecs damunt del mar. Puntualment, aquest dijous ja han fregat la Costa Brava.

Alguns testimonis asseguren haver vist una segona mànega marina davant de Blanes. En aquest cas, uns pescadors des de la barca han pogut captar el fenomen des d'una perspectiva poc recorrent.

La formació de potents nuvolades davant la costa ha coincidit amb la sortida de sol just pel darrere. Això ha servit a què es veiessin uns bonics raigs crepusculars.

A Navata (Alt Empordà), per exemple, la precipitació va caure amb molta intensitat: 3 0 litres en mitja hora . En alguns casos, com a Taradell, també es va observar calamarsa . El més llamatiu va ser l'espectacle de llamps al cel que es va veure des de molts indrets de Catalunya. En total es van comptabilitzar prop de 2.000 llampecs i 800 llamps van tocar a terra.

L'atmosfera torna a estar força inestable. Dimecres al vespre i nit, les tempestes van descarregar amb intensitat a les comarques gironines, on es van acumular quantitats de més de 50 litres per metre quadrat .

Dijous de nous aiguats i més fresca

El temps a Catalunya aquest dijous vindrà marcat per l'augment dels núvols, algunes clarianes i per les precipitacions al Pirineu, Prepirineu i, sobretot, a les comarques de Girona i nord de les de Barcelona, on a la tarda podrien caure fins a 30 litres en només mitja hora. A més, poden anar acompanyades de tempesta, calamarsa i pedra. Les temperatures quedaran clarament més baixes i, en general, es mouran entre els 20 i els 25 ºC. La sensació serà de tardor.

Demà el temps serà més tranquil i assolellat. Al matí, l'ambient serà fred arreu i força fresc a la costa, i encara tindrem ruixats a la costa central. Durant la tarda, també s'esperen a les comarques del nord-est, tot i que més irregulars que avui. El mestral es reforçarà al sud entre aquesta nit i demà al matí. Cap de setmana amb més bonança arreu, domini del sol i temperatures més altes, entre els 25 i els 30 ºC.