Para la calabaza:

2 calabazas

Cs de sal

Cs de agua

Para el majado de la calabaza:

20 g de semilla de cilantro

20 g de comino en grano

15 g de pimienta negra molida

300 g de zumo de naranja

150 g de zumo de limón

100 g de aceite de girasol

Cs de sal

Para el moretum:

250 g de queso maduro de oveja

50 g de rúcula

5 g de orégano

5 g de comino

Cs de sal

10 g de apio fresco

15 g de menta

40 g de aceite de girasol

20 g de piñones

10 g de vinagre de manzana

10 g de garun

10 g de vino dulce de pasas

Para la masa de tortitas:

220 g de harina de trigo

90 g de harina de espelta

220 g de agua

Cs de sal

Para las aceitunas aliñadas:

50 g de aceituna de manzanilla

10 g de hinojo

1 hoja de laurel

2 g de tomillo

1/2 diente de ajo

1 g de orégano

50 g de agua

20 g de zanahoria

Cs de corteza de limón

Varios:

20 g de dátiles

40 g de piñones

40 g de semilla de calabaza

1/4 de hojas de menta

Para la calabaza: Cortamos la calabaza de ración a lo largo y retiramos la parte de las semillas. Con la ayuda de un sacabola, iremos sacando bolas con cuidado de no romper la corteza. Cocinamos las bolas sacadas en agua y sal. Deben quedar tiernas. Cortamos la cocción y reservamos. También debemos reservar un poco de agua de la cocción. Para el majado: Tostamos los granos de cilantro y comino en una sartén sin que se quemen. En un mortero, machacamos los granos junto con la sal. Una vez que lo tengamos, incorporamos los líquidos. Mezclamos este majado con las bolas de calabaza del paso anterior. Dejamos marinar. Si consideramos oportuno, metemos un poco del agua de la cocción donde cocimos las bolas de calabaza. Reservamos. Para el moretum: En un bol grande, mezclamos todos los ingredientes. Con la ayuda de una batidora, debemos obtener una masa parecida a un guacamole. Reservamos. Para la masa de la tortilla: En un recipiente, mezclamos las harinas con la sal. Agregaremos el agua y la trabajaremos hasta obtener una masa no pegajosa. Reservamos durante 30 minutos en frío. Para las aceitunas aliñadas: Cortamos la zanahoria y el hinojo en trozos pequeños. Escaldamos y reservamos. Hacemos un majado con el resto de ingredientes menos con la aceituna, la zanahoria y el hinojo. Mezclamos todos los ingredientes haciendo movimientos envolventes y reservamos. Para la decoración de la calabaza: Tostamos la semilla de calabaza y los piñones. Reservamos. Cortamos los dátiles muy pequeños. Reservamos. Para el acabado y la presentación: Colocamos en las mitades de la calabaza huecas las bolas de calabaza marinada con majado. Es importante que no estén secas, sino que deben estar jugosas. Decoramos las calabazas con los ingredientes del apartado "Para la decoración de la calabaza". Una vez terminado lo pondremos en bandejas. Ponemos en un plato las tortitas de espelta y en un cuenco el moretum. Colocamos las aceitunas aliñadas en un cuenco.