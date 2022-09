El varano va llegando a su fin. Los madrugones para ir al trabajo o clase vuelven a formar parte de nuestras vidas, y a las 11 ya hay que estar en casa. Como tenía que estar Lucía, la protagonista de la mítica serie de La 1 protagonizada por Lidia San José, Ana Obregón, Carmen Maura y Antonio Resines. Con la llegada del curso, RTVE Play ha preparado una maratón de A las 11 en casa, la serie antecesora a Ana y los 7. ¿Te la perdiste cuando se emitió en televisión? ¡Te contamos cómo volver a los noventa con la emisión de sus capítulos en directo!

¿De qué trata A las 11 en casa?

A las 11 en casa es una historia de padres e hijos, de casa, de garitos y de familias. El núcleo de la serie se centra en las aventuras de Lucía, una adolescente perteneciente a una generación que aún no tiene ni nombre, tan desorientada como la que más y con idénticos problemas.

Lucía tiene una familia un poco menos normal de lo habitual; sus padres están separados, y ella y sus hermanos viven con su padre y con la nueva pareja de éste, Paula. Juntos harán frente a una nueva vida en familia con todas las alegrías y sinsabores que surgen del día a día.

La ficción está protagonizada por Antonio Resines, Ana Obregón y Carmen Maura. La encargada de dar vida a la joven Lucía es Lidia San José, mientras que otros actores que también aparecen en la serie de La 1 son Duna Santos, Beatriz Rico o Juan Díaz.

A las 11 en casa, completa en RTVE Play

Si no vas a llegar a tiempo para ver la maratón, no tienes de qué preocuparte. Tienes A las 11 en casa completa, gratis y sin suscripciones en RTVE Play, la nueva plataforma de vídeo on demand y en la que están disponibles todos los episodios para verlos cuando quieras y donde quieras. ¿Listo para rememorar esta ficción de los noventa? ¡Empieza, como siempre, por el principio!