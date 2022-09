Cinco entrevistas para conocer a Luis Eduardo Aute

Luis Eduardo Aute se definió como “curioso de las formas de intentar contar cosas y expresar cosas, da igual el medio, da igual el instrumento”, dijo en No es un día cualquiera. El músico, cineasta, escultor, pintor y poeta nació el 13 de febrero de 1943 en Manila, Filipinas. Cuando se cumplen 79 años de su nacimiento, lo recordamos a través de cinco entrevistas en Radio Nacional.

“La melancolía te sitúa en unas coordenadas en donde hay más necesidad de poder comunicarse con alguien y contarle las cosas que sientes, las cosas que piensas y porque en el caso contrario cuando uno está alegre y feliz, tiene muy pocas ganas de comentarle la felicidad a nadie sino simplemente ser feliz”, explicó en La observadora.

“Una mala canción la hace cualquiera, pero escribir una buena canción es tremendamente difícil. Siempre he intentado rescatar la canción de esa especie de situación de subgénero que tiene. De todas las artes, la canción es como la asistenta y es un poco lo contrario: escribir una buena canción es tremendamente difícil porque hay muchos corsés, hay muchos pies forzados que hay que respetar y que quien escuche la canción no vea toda esa arquitectura”.

Sin denominador común

Luis Eduardo Aute explicó en La estación azul que no era consciente de que pudiera haber “un denominador común” entre las artes que practicaba como la música, la poesía y la pintura, aunque “seguramente lo habrá porque sale del mismo sitio, pero no hay pretensión en ningún momento de que esas disciplinas se indisciplinen en la no disciplina, pero sí en una manera de expresarse totalmente”, a lo que añadió que “no soy consciente” y “cuando trabajo no tengo en cuenta en absoluto esa mayor”.

“Cuando me pongo a pintar, solamente pinto y no me acuerdo ni de que escribo, ni de que hago música, ni canciones, ni que canto, ni nada; estoy pintando y me concentro exclusivamente en eso. Cuando me pongo a escribir, solamente es la escritura. Cuando me pongo a escribir canciones, soy un autor de canciones”.

Tras tantos años creando, cuando empezó a mirar todo lo que había hecho se percató que había “un sustrato común” que se daba manera “involuntaria”: “Hay una serie de motivos que son constantes y que se van entrelazando, unos a través de imágenes, otros a través de música, otros a través de palabras”. “Debe ser porque salen del mismo poso biológico”.