¿Qué hace en México un sarcófago? Esta es la sorpresa se encuentra Tadeo Jones durante su visita al país latinoamericano. A pesar de que el equipo de "arquitectos oficial" y sobre todo su jefe, Ryu, le restan importancia. Pero, su amor por la arqueología le empuja a abrirlo. Tras su apertura, se desata una maldición que afecta a su amigo Momia. Desesperado recorrerá diferentes partes del mundo para para romper la condena que lastra Momia. ¿Conseguirá ayudarle o se quedará así para siempre?

El explorador más famoso del mundo de la animación ha regresado a la gran pantalla con Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda. La película que llegó a los cines el 26 de agosto, se ha convertido en el mejor estreno nacional del año del 2022. Además, él éxito de la cinta ha traspasado fronteras debido a que es la película más taquillera.

El largometraje es “ una absoluta expresión de talento insólita ”. Sin embargo, aunque parezca una contradicción, no siempre lo bueno es lo que funciona, ¿por qué Tadeo Jones sí lo hace? “La ventaja es que ya venía de una marca consolidada". “La primera parte fue como una sorpresa, irrumpió en la taquilla también muy fuerte. Fue una película que en su momento triunfó. La segunda corrobora ese triunfo y esta tercera también”. Además, “ es un cine muy clásico, muy familiar ” que le gusta a todos los públicos.

Asimismo, como en cualquier producción, la pandemia ha retrasado la fecha de estreno. “Las otras dos tardaron tres años en producirse y esta ha tardado cinco años ”. Esta dilatación en el tiempo ha reforzado la película.” La verdad es que da un salto adelante cualitativamente , no solamente a nivel de imagen , que es brutal, es espectacular" sino que " ya no parece una película española ". Una aformación que genera una frustación tanto para el actor como para el resto del equipo.

Una película sin villanos

Hace cinco años, Enrique Gato, hizo una apuesta arriesgada. Una película sin villanos. Difícilmente puede existir un superhéroe sin antagonistas, es un concepto al que la industria nos ha acostumbrado. De no hacerlo, la cinta no funcionaría, ¿o sí?. La respuesta es afirmativa y el ejemplo lo vemos en Tadeo Jones. Sin embargo, en esta entrega no aparece una figura de villano. Pero, de repente en esta peli, aparecen personajes que “pueden pasar momentos buenos y momentos peores en función de las circunstancias y de sus intereses”.