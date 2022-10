'¿Es el enemigo?' Així comença l'arxiu extra sobre Gila al programa de La Casa dels còmics. La guerra, una situació de les més dramàtiques de la vida, vista des de l'absurd perquè així la sabia disfressar Miguel Gila, per recordar-ne les atrocitats i fer un pas cap a un futur millor.

Del genial Gila també hi recordem un altre fragment de Sábado Noche, la genial explicació que feia als seus monòlegs sobre el moment en què va néixer. Era molt demandat i seguit per a programes familiars com aquest perquè feia humor blanc, penjat d'un telèfon i amb acudits que avui en dia serien totalment vigents. També el veiem a Estudio Abierto, un espai de gran èxit que reunia el bo i millor de casa i de l'estranger en l'època de l'única televisió. La fama de Gila va ser sempre molt gran.

El 'gran mestre de l'humor' com se l'anomena, va merèixer ser el protagonista del primer capítol d'una sèrie que mai no perd audiència, 'Cómo nos reímos'. A TVE Catalunya el vam veure a l'enregistrament de la vuitena Festa de l'espectacle, el 1991. La seva vida y la seva trajectòria professional ens la va explicar a l'entrevista que li va fer Pablo Lizcano al programa Autorretrato.

Gila va entendre que entre els mals moments de la vida, que tots vivim, l'humor ens ajuda a continuar, i un somriure o el riure ens donen una bona empenta.