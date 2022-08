Fueron un grupo punk, luego una banda pija y hoy sus canciones son un legado compartido en España y Latinoamérica. La locura que levantaron los Hombres G en los 80 aún sigue viva. Todo ha cambiado y todo sigue igual. Siguen agotándose las entradas a sus conciertos, su disco ‘La Cagaste... Burt Lancaster’ permanece aún casi intacto en la guantera del coche y seguimos cantando ‘Devuélveme a mi chica’ con la misma euforia con la que lo hacíamos entonces. Sin duda, los 'Hombres G' han marcado a varias generaciones. Y desde este viernes 12 de agosto, tendremos la oportunidad de volver a escuchar sus canciones con el estreno en cines de ‘Voy a pasármelo bien’, la película participada por RTVE.

Sin embargo, esta no es la primera película inspirada en el grupo madrileño. ‘Suéltate el pelo’ y ‘Sufre mamón’ también rinden culto a los Hombres G y puedes disfrutar de ellas en RTVE Play.

Dirigida por Manuel Summers , hermano del cantante, el argumento de la película no deja indiferente a nadie. En ella, los 'Hombres G' se encuentran en su mejor momento. El acoso de las fans y admiradores es abrumador y es así como David conoce a Sonia , una fan que está totalmente loca por él, pero que es menor de edad. Poco después, una banda de extorsionadores le hace chantaje con unas fotos y todo se complica hasta el punto de que David termina en prisión . Pero sus amigos no van a quedarse de brazos cruzados.

Voy a pasármelo bien

Los 'Hombres G' también ponen la banda sonora a 'Voy a pasármelo bien', la que promete ser la comedia musical del verano y que se estrena este 12 de agosto en cines. Está dirigida por David Serrano y protagonizado por actores como Raúl Arévalo, Karla Souza o Dani Rovira.

David y Layla acaban de empezar Octavo de E.G.B. y ambos comparten su gusto por el grupo “Hombres G”. Además, sienten una gran atracción el uno por el otro, pero los consejos que le dan a David sus amigos para conquistarla terminan siempre en fracaso. Sin embargo, a pesar de todo, los dos se hacen inseparables y se meten en líos cada vez más grandes. Y de vez en cuando, sienten el deseo de cantar y bailar las canciones de su grupo favorito.

Después de treinta años sin verse David y Layla vuelven a encontrarse. Nunca llegaron a olvidarse el uno del otro. A Layla las cosas, al menos en lo profesional, no le han podido ir mejor: es directora de cine y ha ganado un Oscar. La vida de David, en cambio, ha sido más normal. Layla vuelve a la ciudad para recibir un homenaje y los dos pasarán juntos una semana. Durante esos días ya no cantarán y bailarán por la calle, pero se darán cuenta de que los niños que fueron no han desaparecido del todo.