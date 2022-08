La cantante gallega Uxía “tenía muchas ganas” de hacer un espectáculo para reunir a Carmen París, Martirio y Ugia Pedreira, ha explicado la de Huelva en Tarde lo que tarde, y le han llamado Enredadas. “Fue cogiéndonos una a una y todas estábamos encantada de pertenecer a este proyecto, todas nos llevamos muy bien, tenemos muchas características comunes, nos enriquecemos cada vez que nos vemos y realmente es una fusión verdadera de cuatro mujeres investigadoras, curiosas, representantes de la música de su tierra y con un ego compartido a través de la música”.

“No hay nadie más grande que nadie ni nadie que se pelee por nada. Nos damos un cariño, una admiración y un respeto maravilloso. Es precioso ver cómo las distintas músicas de este país son capaces de unirse sin frontera ninguna”, ha añadido Martirio a lo que Carmen París ha apuntado que “la música es el lenguaje con más capacidad para unir”

Enredadas se presenta este martes 2 de agosto en Madrid, en el Centro Cultural Conde Duque, y el 16 de septiembre en el Getxo Folk. En cada uno de los conciertos tienen invitados especiales y para la primera de estas citas participará Eliseo Parra. La aragonesa ha explicado que es “admirado por todas” y “él es castellano, pero ha hecho por todo el folclore ibérico. Entonces hemos considerado que era de rigor y de ley que fuera nuestro invitado especial, para reivindicar que en Madrid también tienen folklore”.

Libertad y fusión

Sobre el escenario cuenta Martirio que “hay un poco de todo” donde “hay profundidad, reivindicación, humor, pasión”. “Somos cuatro mujeres muy abiertas y muy libres”. Aunque “todo no vale” para la fusión porque “hace falta mucho estudio para ver lo que entra con naturalidad. Lo que tiene un estrato que sirve de unión y lo que no, porque pongas una guitarra flamenca en algún sitio no estás haciendo fusión flamenca”.

“En esto de la marca fusión han entrado muchas cosas. Yo siempre he dicho que la fusión ya debe estar en el concepto de la composición, porque si tú haces una melodía pop, por más que le metas una darbuka árabe, no es una fusión o una guitarra flamenca. Hay que tener un conocimiento para que eso se pueda dar”, explica Carmen París.