Raffaella Carrà: la italiana que conquistó España

Durante años, su nombre fue sinónimo de éxito. Famosa por sus inolvidables trabajos discográficos como "Fiesta", "Caliente, caliente" o "Hay que venir al sur", Raffaella Carrà fue un rostro inconfundible de TVE. Tras convertirse en una estrella de la RAI (Radiotelevisión Italiana), su primera aparición en las pantallas españolas fue en el año 1975, en el programa "¡Señoras y señores!", y pronto, tuvo su propio programa, "La hora de Raffaella Carrà", con entrevistas y actuaciones en directo con sus famosos bailes y mucho desparpajo.

Cuando tiempo después volvió a fichar por TVE ya tenía a sus espaldas 21 discos editados, diez películas y había sido presentadora de otros tantos programas en Italia.

Raffaella Carrà recibió multitud de reconocimientos en España rne

En la década de los 90. "¡Hola Raffaella!" fue el primero de los formatos que condujo, durante su vuelta a nuestro país, seguido de "A las 8 con Raffaella" y "En casa con Raffaella". Pasado el tiempo, la icónica artista empezó a espaciar sus apariciones en público, con algunas galas y homenajes, hasta su fallecimiento el 5 de julio de 2021.

Con motivo del primer aniversario de su muerte, esta semana, en Memoria de Delfín, queremos dedicarle un merecido homenaje a Raffaella Carrà. Para ello contamos con la presencia de una de las personas que mejor la conoció: el académico de televisión, periodista, guionista y director de programas, Alberto Maeso. También recogemos los testimonios de algunos de los más allegados a la artista italiana en nuestro país, entre ellos, el ex director general de TVE, Ramón Colom; el productor de televisión, Javier García Salanova; y Raphael.

Alberto Maeso trabajó junto a Raffaella Carrà durante 30 años rne

Sobre sus inicios profesionales, Maeso nos cuenta que, "a Raffaella le gustaba mucho la danza (más ser coreógrafa que bailarina); después contactó con el cine de los años 50; probó también en teatro, llegando a trabajar con Marcello Mastroianni pero, Raffaella no encontraba su sitio, y eso que, la contrataron para trabajar en Estados Unidos, pero rompió aquel contrato porque decía que ese no era su mundo, esos rodajes que acaban a las 5 de la tarde, donde todos se iban a medio emborrachar u a otras cosas, no eran para ella". Fue entonces, cuando a los 23 años de edad, Raffaella renunció a la carrera de actriz y se volvió a Italia, donde al poco descubrió la televisión o la televisión la descubrió a ella.

La Carrà fue un auténtico icono de la música y el espectáculo rne

Nuestra segunda hora de programa viene marcada por el año 1952, periodo en el que Franco inauguraba el pantano del Ebro; España participaba, con una delegación de 45 deportistas, en los Juegos Olímpicos de Helsinki; y se estrenaba la película "La niña de la venta", dirigida por Ramón Torrado y protagonizada por Lola Flores y Manolo Caracol.

Ángel León ganó la medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 rne

Por aquel entonces fallecía otra gran mujer, Evita Perón, considerada uno de los mitos más universales del siglo XX, a quien nos acercamos a través del reportaje de Lucía Sancho.

La primera patente de código de barras fue otorgada el 7 de octubre de 1952 rne

En la Historia Mínima de David Zurdo indagamos sobre los orígenes del código de barras; y con J.Pelirrojo repasamos la trayectoria del compositor americano Leroy Anderson.