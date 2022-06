Cada imagen que se publica hace crezcer la expectación por la película Barbie, dirigida por Greta Gerwig, y los fans disfrutan de cada una de las fotografías que se filtran del rodaje en Los Ángeles: y esto permite a los fans hacerse una idea de cómo será la estética esta cinta tan esperada. Primero vimos las imágenes promocionales de los dos protagonistas y poco a poco hemos ido viendo algunos de los looks que lucirán Ryan Gosling y Margot Robbie convertidos ya en Barbie y Ken. ¡El parecido es asombroso!

Hace menos apenas unas semanas, la productora de la película, Warner Bros, publicó las primeras imágenes de los protagonistas. En ellas pudimos ver las 'pintas' que Ryan Gosling y Margot Robbie tendrán en la película. El look del actor sigue revolucionando las redes sociales y su ouftit (chaleco sin camiseta y vaquero bajo que deja ver la ropa interior con su nombre) sigue haciendo las delicicas de sus fans . Hoy han llegado más imágenes, y en esta ocasión vemos juntos a los actores caracterizados como los muñecos de Mattel, ¡y el parecido es innegable!.

Un estilismo inspirado en los looks de la famosa muñeca

Está claro que en la película veremos a los actores completamente metidos en sus papeles, vestidos con algunos de los looks más famosos de los muñecos de Mattel. Las imágenes nuevas son de la pareja grabando una escena en la que están patinando. El estilismo es de lo más llamativo: una mezcla de looks cowboy y patinaje, coloreados en tonos ácido de rosa y amarillo.

Margot Robbie y Ryan Gosling grabando Barbie Los actores Ryan Gosling y Margot Robbie grabando una escena de "Barbie" en LA GTRES GTRES

Margot Robbie luce un llamativo estampado en un bañador ajustado al cuerpo, mientras que Ryan lo lleva en unos pantalones cortos y un chaleco a juego. Además, la actriz lleva unas mallas de color rosa que van debajo del bañador. Los dos llevan rodilleras, coderas y patines de color amarillo fluorescente con detalles en rosa, y Gosling además luce una riñonera del mismo tono de amarillo que los patines. Sobre el pelo rubio platino, que es icónico tanto en la muñeca Barbie como en Ken, los actores llevan unas viseras a juego.

Uno de los modelos de la muñeca tiene un look muy parecido El modelo de la muñeca Barbie conocido como Hot Skatin' Barbie Doll lleva un look muy parecido al que pudimos ver en las nuevas imágenes de la película

Este estilismo está llamando mucho la atención: no solo por lo llamativo de sus colores, si no porque los dos muñecos tienen este mismo outfit, que se llama Hot Sakatin' Barbie Doll. Sobre la trama de la película hay poca información y habrá que esperar a su estreno, previsto para el 23 de julio de 2023. El rodaje de la película sobre la muñeca Barbie se anunció desde 2014 y la producción ha sufrido varios cambios de guion, dirección y actores protagonistas, ya que al principio se habló de Lady Gaga y Anne Hathaway para el papel de Barbie. Finalmente es Greta Gerwig (Mujercitas, Lady Bird) la que se encarga tanto de la dirección como de escribir el guion junto a Noah Baumbach. Lo poco que se sabe de la historia es que sigue los pasos de Barbie, que es expulsada de Barbieland porque no es perfecta. ¿Qué hará entones ella?