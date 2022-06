María Lo ha recibido una visita muy especial: su madre ha venido a las cocinas de MasterChef para preparar junto a ella el plato que mejor cocina: un guiso de alcachofas. La aspirante se ha emocionado al reencontrarse con su madre que, además, le ha enviado un mensaje precioso: "Me enorgullece ver lo que estás consiguiendo. Te quiero mucho. Eres lo más impresionante que me ha pasado y le das sentido a mi vida. ¡Qué ganas de probar todo lo que has aprendido a cocinar, sobre todo si me haces mi guisito de alcachofas!" ¿Te apetece aprender a cocinar la receta de la familia de María Lo? Puedes encontrarla a continuación.

Receta de guiso de alcachofas de María Lo Receta de guiso de alcachofas de María Lo verduras Ingredientes Preparación Para el caldo:

2 zanahorias

1 puerro

1 cebolleta

1 diente de ajo

4 huesos de jamón

1 rabito de cerdo

1 trozo de panceta fresca

Para el guiso:

300 g de guisantes en vaina

100 g de habas en vaina

2 alcachofas

1 cebolla dulce

1 diente de ajo

Para las esferas de caldo de jamón:

Caldo de jamón sobrante

Xantana

Gluco

Baño de alginato

Para el crujiente de jamón:

Un trozo de jamón con poca grasa

Para el aire de la vaina de los guisantes:

Vainas de los guisantes

Lecitina de soja Para el caldo: En una olla, hacemos un caldo de jamón donde echaremos las zanahorias peladas y cortadas en rodajas gordas, el puerro limpio cortado en rodajas, la cebolleta cortada en mirepoix, el diente de ajo, los huesos de jamón, el rabito de cerdo y el trozo de panceta fresca. Lo cocinamos hasta conseguir un caldo concentrado durante unos 30 minutos. Para el guiso: Desenvainamos los guisantes y las habas y reservamos las vainas. Pelamos la alcachofa quitándole las hojas más duras hasta llegar casi al corazón. Pelamos rabos torneando la alcachofa y cortamos también 3 cm de la cabeza. Quitamos la parte central con un descorazonador y metemos en agua con perejil y limón para evitar que se oxiden. En una olla, sofreímos a fuego medio con un poco de aceite de oliva la cebolla dulce en brunoise y un diente de ajo picado hasta que esté transparente sin que tomen color. Agregamos los guisantes, las habas y las alcachofas cortadas en 6 trozos y cocinamos durante unos 2 minutos. Agregamos el caldo de jamón desgrasado y guisamos durante 15-20 minutos. En una sartén con abundante aceite, freímos las láminas de alcachofas hasta conseguir una textura crujiente. Reservamos. Para las esferas de caldo de jamón: Con el caldo de jamón sobrante, texturizamos con xantana y agregamos el gluco (proporción de 20 g/litro de líquido). Batimos con batidora de mano. Lo pasamos a un biberón. Hacemos esferificaciones del caldo de jamón con el baño de alginato. Dejamos las esferas 2 minutos y colamos el agua con una cuchara con agujeros. Reservamos. Para el crujiente de jamón: Con una máquina corta fiambres, cortamos lonchas de jamón ibérico muy finas. En una bandeja con agujeros, extendemos las lonchas de jamón y horneamos a 100º en horno durante 20-30 minutos hasta conseguir crujientes. Reservamos. Para el aire de la vaina de los guisantes: Licuamos las vainas de guisantes. Las ponemos al punto de sal y agregamos lecitina de soja (proporción de 5 g por litro líquido). Mezclamos con una batidora de mano y reservamos. Para el emplatado: En un plato hondo, disponemos 3 cucharadas del guiso de guisantes con habitas. Disponemos los crujientes de jamón clavados en el guiso. Ponemos 3 esferificaciones del caldo de jamón. Ponemos 3-4 láminas de crujiente de alcachofa. Terminamos con el aire de la vaina de los guisantes y con un chorro de aceite de oliva virgen extra.