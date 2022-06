L'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona ha realitzat una implantació d'una pròtesi de maluc elaborada de manera personalitzada i adaptada a les particularitats del pacient.

El Dr. Joan Manuel Burdeus, cap de servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica (COT) de l'Hospital ha realitzat la primera intervenció d'aquestes característiques al Sagrat Cor.

El Dr. Burdeus, expert en cirurgia de reemplaçament de genoll i maluc, explica que "les pròtesis custom made, o personalitzades, en el futur seran la solució per a casos especials, en què les pròtesis estàndard no cobreixin les necessitats de pacients que necessitin un implant protèsic en articulacions amb alteracions anatòmiques complexes".

Pacient amb malformació congènita múltiple

Una de les darreres cirurgies de recanvi que ha fet el cap de COT ha estat l'implant d'una pròtesi de maluc personalitzada, per a un pacient que presentava malformació congènita múltiple. El pacient, de 44 anys d'edat, va ser operat per primera vegada pel Dr. Burdeus en la seva infància, practicant-li un allargament del fèmur de 10 cm i una osteotomia d’ilíac, per tal de donar estabilitat a un maluc amb luxació congènita inveterada i suport al capdavant del fèmur, aquesta era la solució més adequada en aquella època.

Amb el pas dels anys, presentava artrosi amb dolor molt important i invalidant per caminar. Després de la intervenció de l'implant de pròtesi personalitzada, s'ha aconseguit la rectificació de la displàsia, l'alineació de l'eix biomecànic i l'obtenció de la tensió muscular adequada. Aquesta ha estat una intervenció de precisió en què, després de l'estudi de les característiques físiques del pacient, es va optar per reconstruir l'articulació i tornar-la a la localització anatòmica correcta descendint el cap femoral més de 20mm, restablint els eixos anatòmics adequats.