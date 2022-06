Seis curiosidades que desconocías sobre Prince

Fue un personaje “canónico” en el devenir de una multitud de géneros musicales, el rock, la música negra, el soul, entre otros. Un revolucionario que destacó por su creatividad, originalidad y su versatilidad musical. Un rebelde incomprendido que intentó “ser dueño de su destino artístico”. Son seis años ya de sequía purpura, pero, su legado sigue vivo gracias a los testimonios sonoros y visuales que ha dejado para la posteridad. El 7 de junio habría cumplido 64 años y con motivo de su cumpleaños repasamos seis curiosidades que desconocías de la Perla negra de Minneapolis.

El éxito de este álbum dio lugar al film homónimo con el que debutaría en la gran pantalla, Purple Rain, interpretando a ‘el niño’ que aspira triunfar en el mundo de la música. También probó fortuna como director con Under the Cherry Moon, también protagonizada por él. Su tercer papel como actor vendría con la película Sing ‘O’ the times . Su último papel cinematográfico fue el drama musical Graffiti Bridge que estuvo escrita , dirigida y protagonizada por el cantante.

Compuso canciones bajo el seudónimo de Christopher

Su majestad púrpura ha sido compositor de canciones tan famosas como “Nothing Compares 2 U” de Sinead O’Connor y “How Come You Don’t Call Me Anymore” de Alicia Keys, “I feel for you” de Chaka Khan. Asimismo, ha compuesto para The Bangles con “Manic Monday" firmada con seudónimo de Christopher.

Prince también fue una víctima de los lunes “locos” y lo reflejo en este tema que inicialmente fue escrito para el dúo Apollonia 6. El genio de Minneapolis hizo llegar a The Bangles su música tras quedarse cautivado del primer elepé del grupo y así contribuir así al éxito de su segundo trabajo. Sin embargo, según las lenguas de doble filo, esta colaboración tenía un trasfondo: “Lo que realmente quería el autor era ligarse a Susanna Hoffs y “Manic Monday” era la mejor manera de llegar a ella”, exponían en Rebobinando.