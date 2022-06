La lava del volcán de Cumbre Vieja no llegó ni a la Bombilla ni a Puerto Naos, barrios costeros del municipio palmero de los Llanos de Aridane, y, sin embargo, sus calles siguen desiertas y las casas, cerradas. Los gases que todavía hoy desprende el volcán son letales.

El 25 de diciembre pasado se dio por finalizada la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, pero los científicos todavía no han certificado su defunción. Técnicos del Instituto Vulcanológico de Canarias lo tienen vigilado. "Estamos viendo una erupción que termina. Es un proceso en el que la gente de a pie no ve ningún parámetro físico más allá del gas en el cono, pero en el interior se sigue produciendo mucho movimiento", explica David Calvo, portavoz de INVOLCAN.

"Cada día hay terremotos; se registran temperaturas muy elevadas en las fumarolas; y salen a la superficie gases muy relacionados con el fenómeno volcánico, como el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono" alerta Calvo.

Casas en pie pero inhabitables

Cuando explotó el volcán, hace ya ocho meses, fueron evacuados de emergencia varios núcleos poblacionales de los municipios de Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane. La erupción sepultó enteramente Todoque y también casas y cultivos en La Laguna o Las Manchas. Puerto Naos y La Bombilla se salvaron de la lava. Un alivio para sus habitantes que esperaban volver pronto a su casa.

“Todavía no hemos encontrado una tendencia descendente que nos permita pronosticar que la gente pueda regresar a corto plazo“

Sin embargo, el volcán no les ha dado tregua. "La desgasificación es un proceso silencioso. El dióxido de carbono no se ve, no se huele, pero está invadiendo la zona y en concentraciones que son letales", dice Calvo, quién además no es demasiado optimista. "Todavía no hemos encontrado una tendencia descendente que nos permita pronosticar que la gente pueda regresar a corto plazo".

Mientras tanto, los vecinos de Puerto Naos y la Bombilla se alojan en casa de parientes o en hoteles todavía. Desesperados porque su casa sigue en pie, tal como la dejaron, con todo lo que dejaron. En todos estos meses, solo una vez pudieron volver y a las pocas horas los desalojaron urgentemente por el peligro que representaban los gases. La erupción los abocó a la incertidumbre; los gases están alargando la agonía.

Ocho meses después de la explosión del volcán, las calles de Puerto Naos siguen desiertas REPOR

Los vecinos del barrio de El Remo, un poco más al sur, también han vivido esta situación. Pero en abril ya pudieron volver. Además de quitar la ceniza, tienen que arreglar los desperfectos del abandono precipitado a qué les obligó la erupción. "La gente está quitando todas las cosas de casa porque lo que tenía ya no sirve, se ha podrido; hay ratones…", cuenta Remedios Camacho, la dueña de un quiosco muy popular, que espera poder recibir pronto a los turistas.

Antes, el 18 de enero, se permitió a los residentes de algunas de las viviendas de los núcleos de Las Norias, Hoya del Verdugo, Morro de los Judíos, Las Manchas, Cuatro Caminos o San Nicolás pudieran volver, conforme se restablecía el abastecimiento de agua y luz. Pero hay tantas carreteras cortadas por la colada que los vecinos tardarán en ocuparlas.

“Es inviable venirse a la vivienda y tener que hacer esos largos recorridos de hora y media con los costes que hay ahora de combustible“

Todos estos núcleos de población, que quedan al sur de la colada, dependían de los servicios que les ofrece la capital del valle, Los Llanos, y actualmente para desplazarse hasta allí hay que dar una vuelta de casi una hora y media. El trayecto, antes, era de quince minutos. Lo cuenta la presidenta de la asociación de vecinos de Las Manchas, Jenni Sánchez: "Con la incomunicación que tenemos se nos cortó el acceso al centro de salud, a los colegios, al instituto, al trabajo. Es inviable venirse a la vivienda y tener que hacer esos largos recorridos de hora y media con los costes que hay ahora de combustible; supone unos 500 euros al mes".