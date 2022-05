Un grup d'investigadors liderats per l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques han descobert un conjunt de marcadors de mal pronòstic en pacients amb càncer de còlon i recte. En aquests casos, el tractament amb quimioteràpia no és suficient per eliminar totes les cèl·lules del tumor i una part d'elles sobreviu, passant a un estat embrionari. A partir d'aquí, el tumor pot reaparèixer amb més força, sent capaç de resistir al tractament i generar metàstasis. Aquest descobriment obre la porta a tractaments més específics.

Els científics han reproduït aquest procés en organoides, és a dir, en petits òrgans en miniatura que es creen al laboratori mitjançant el cultiu de cèl·lules mare, en aquest cas, han emprat cèl·lules de pacients. A través d'aquest mètode han comprovat que en les cèl·lules en aquest estat embrionari s'hi expressen un conjunt de gens.

Les cèl·lules de càncer de còlon humà amb els nuclis cel·lulars de color vermell NCI Center for Cancer Research

En concret, es tracta de vuit gens que són característics d'aquestes cèl·lules tumorals i que les fan més agressives. Els resultats s'han validat en proves in vitro amb tumors humans implantats en ratolins.