La mare de les noies de Terrassa assassinades al Pakistan presumptament per membres de la seva pròpia família ha arribat aquest diumenge a l'aeroport del Prat. La mare, Azra Bibi, ha atès breument als periodistes que l'esperaven i, a les preguntes sobre el cas, ha respost que no en sabia res. Només ha volgut agrair la tasca feta pels agents de policia pakistanesos que han intervingut en el cas i a les autoritats catalanes i espanyoles que li han facilitat el retorn.

El vol que ha portat a Catalunya els familiars de les noies assassinades ha aterrat a quarts de nou del matí procedent del Pakistan, després de fer escala a Abu Dhabi. A la dona l'acompanyava el seu fill de dotze anys, que també era al Pakistan amb ella des de fa uns mesos.

Fonts del consolat asseguren que la seva intenció és quedar-se ara a l'àrea de Barcelona, sense especificar si tornarà a Terrassa, on vivia abans de viatjar cap a Pakistan fa uns mesos, ni si es traslladarà a l'habitatge de protecció oficial que li ha ofert la Generalitat.

El cònsol, que ha rebut la dona i el nen al Prat, ha assegurat que la policia pakistanesa disposa de "proves molt sòlides" contra els acusats i que a Pakistan el càstig mínim per un crim com aquest és de 25 anys de presó.

El cònsol ha confirmat també que els cossos de les dues noies, Aneesa (21 anys) i Arooj (24 anys), van ser enterrats al Pakistan el 21 de maig, el dia després de ser assassinades.

Un cas obert

La mare de les víctimes va prestar declaració davant els Mossos d'Esquadra dijous passat per via telemàtica, ja que la dona era al país on es van produir els crims. En el decurs de la seva declaració hauria apuntat en la mateixa direcció que les autoritats pakistaneses: que les filles van viatjar al país asiàtic enganyades pels familiars, amb l'objectiu de pressionar-les i obligar-les a començar els tràmits perquè els seus marits poguessin viatjar a Espanya.

Sobre les causes del feminicidi, les investigacions apunten que es tracta d'un assassinat d'honor, ja que les dues joves volien divorciar-se dels cosins després d'uns matrimonis forçosos. Fins ara, han prestat declaració el pare, germans i un oncle de les dues assassinades a mans dels seus familiars al Pakistan, així com Ulfad Raja, el propietari de la botiga on treballava el progenitor de les víctimes.

El 20 de maig passat al poble de Nothia, a la província oriental de Punjab, Aneesa Abbas, de 20 anys, i la seva germana Arooj Abbas, de 24, van ser assassinades presumptament pels seus familiars després de sol·licitar el divorci dels seus marits i negar-se a portar-los de tornada a la ciutat de Terrassa, on residien.

L'assassinat va passar a la casa de la família política d'Aneesa, on vivia el seu cosí Atiq ur Rehman, amb qui la van casar en contra de la seva voluntat el 2020. A la casa contigua, separada només per un mur, residia la família política de Arooj, a qui havien casat el 2019 amb Hassan, un fill d'una tia paterna.

Les dues joves havien arribat procedents d'Espanya un dia abans, i el diumenge 22 de maig la policia va arrestar sis sospitosos, els marits de les germanes, el sogre d'Aneesa i també oncle Muhammed Hanif, un fill d'aquest, Qasid, i dos germans de les joves, Asfandyar i Shehryar. Un tribunal del Pakistan va autoritzar la Policia mantenir cinc dies sota custòdia els sis familiars arrestats per l'assassinat de les dues germanes.