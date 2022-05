¿Cómo se debe sentir una niña con 5 años cuando la separan de sus padres y la suben a un tren, junto a otros niños y adultos extraños? Le ocurrió a Stephanie Shirley. De la mano de su hermanita pudo subir a uno de los últimos convoyes que salían de Viena hacia Inglaterra. La operación secreta 'Kindertransport' logró salvar la vida de 10.000 niños alemanes y austríacos de familias judías, que de otra forma habrían muerto a manos del nazismo.

Con 18 años podría haber entrado en la Universidad, pero a las chicas solo se les permitía matricularse en la Facultad de Biología , y no le interesaba, así que se puso a trabajar.

Stephanie se llamaba en realidad Vera Buchtal . Su padre, juez en Dormund, Alemania, había perdido su trabajo por ser judío, ya en 1933, con el ascenso del poder nazi. Los Butchtal debían separarse de sus hijas, y no lo dudaron con tal de salvarlas.

Eso sí, cuando él Parlamento británico aprobó la ley de no discriminación, Stephanie Shirley contrató por primera vez a hombres.

La empresa empezó a crecer: llegaban más y más encargos. Y si lo lograba al firmar con un nombre de hombre, iba a compensarlo contratando solo a mujeres. Ellas serían las trabajadoras y las directoras. Tenían tanta capacidad como ellos. Además, trabajarían desde sus casas. A veces, debían teclear fuerte en las máquinas de escribir para que no se oyera por teléfono a los niños que correteaban alrededor.

Pero en su nuevo empleo tampoco veían ninguna posibilidad de ascender, así que se decidió: ¡solo saldría adelante si montaba su propia empresa! Fundó la F. I. Group PLC , dedicada a la programación de ordenadores. Era 1962, y Stephanie se dio cuenta de al ofrecer sus servicios no le contestaban a las cartas... Y su marido le dio la idea: 'fírmarlas como Steve ', le dijo.

Una mirada atrás

Stephanie Shirley explica en su biografía que el hecho de haberse salvado del Holocausto le demuestra que "cada día vale la pena de ser vivido", y que está 'determinada a no dejar que otros me definan. Hay que romper, construir algo nuevo, no dejarse engañar por lo establecido'.

'Let it go', el libro entusiasta que escribió Stephanie Shirley en el que cuenta su vida rtve

También dice que la vida le ha enseñado que 'incluso en los momentos más oscuros de desesperación hay esperanza, si uno puede encontrar el coraje para perseguirla'. Y de su infancia escribe que 'cuando mis padres se vieron obligados a enviarme lejos, fui víctima de la intolerancia y la crueldad, pero también fui beneficiaria afortunada de la generosidad: de los activistas judíos y cristianos que establecieron el Kindertransport, de los protestantes que cuando se acabó el dinero lo siguieron financiando, de la gente común que contribuyó con el papeleo tan tedioso, de las monjas católicas que me ayudaron a educarme y de la tranquila pareja anglicana, de mediana edad, que me acogió.