Els Pets tornen a triomfar amb el seu nou disc: '1963'

Els Pets tornen amb el seu tretzè disc "1963". Un treball ple de melodies enganxoses que el portarà per una gira per tota Catalunya i festivals com ara el Grec, Cap-roig i el SummerFest de la Cerdanya, entre d'altres.

Tenen nom de grup d'adolescents, però, Joan Reig, Lluís Gavaldà i Falin Cáceres compliran els 60 l'any vinent. Al seu últim disc no amaguen arrugues i canten al bagatge dels anys viscuts. El títol és el seu any de naixement: 1963.

Com és el nou disc? Aquest disc mescla el pop i el so dels seixanta sense edulcorants. Només guitarra, la bateria, el baix, el teclat i les veus, per cantar a la quotidianitat. Ja està entre els 10 més venuts a Espanya. Porten gairebé quaranta anys als escenaris i ara fan broma i diuen que tenien tots els números per ser un fracàs estrepitós.​ Es consideren uns joglars del segle XXI i el seu objectiu és continuar jugant a fer música sense data de caducitat.