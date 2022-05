L'eclipsi total de Lluna en imatges

La matinada ens ha deixat un eclipsi total de Lluna. La presència d’alguns núvols, han fet la guitza a l’hora d’observar el fenomen. Malgrat tot, moltes poblacions, sobretot elevades i allunyades de grans edificis, han pogut gaudir d’aquest espectacle astronòmic.

A les 3:32 hores de la matinada, la Lluna ha començat a entrar dins de la zona de penombra. Una hora més tard, a les 4:27 hores, la Lluna ha entrat dins del con d’ombra projectat per la Terra. En aquest moment s’ha iniciat la fase parcial de l’eclipsi i s’ha vist la Lluna amb menys intensitat. A les 5:29 hores, la Lluna ha entrat completament en el con d’ombra de la Terra i ha començat l’eclipsi total. A les 6:11 hores s’ha assolit el punt màxim de l’eclipsi. El fenomen s’ha allargat fins a les 6:34 hores, quan la lluna es ha marxat per l’horitzó, encarà en fase total de l’eclipsi.

Com s’ha produït l’eclipsi?

Lluna de sang, per què?

Durant l’eclipsi total, la Lluna s’ha enfosquit, però no del tot. A més, ha adquirit una coloració vermellosa o ataronjada. És per això que també s’ha conegut com Lluna de Sang. Aquesta tonalitat es deguda als raigs que reben la Lluna un cop travessen la fina capa de l’atmosfera de la Terra. La llum es vermella a causa de l’absorció que fa l’aire del component blau. El pròxim eclipsi total de lluna el tindrem el 7 de setembre de 2025