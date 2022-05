El 90% dels municipis de menys de 2.000 habitants de Catalunya ja formen part del grup Eines de Repoblament Rural. Es tracta d'un lobby, format per 523 alcaldes, que treballa per aconseguir un "tracte diferenciat" de les grans ciutat pel despoblament, l'envelliment, la manca de serveis i l'excés de burocràcia que pateixen. En aquest sentit, els alcaldes d'aquestes localitats reivindiquen l'estatut del món rural perquè les lleis tinguin en compte la singularitat dels pobles petits.

Excés de burocràcia i pocs serveis

Els pobles rurals de menys de 2.000 habitants representen el 63% del territori, segons el lobby. Tot i això, els ajuntaments denuncien que estan sotmesos a un excés de burocràcia. "Estem ofegats de burocràcia. Se'ns tracta igual que a una gran ciutat. Hem de complir els mateixos tràmits", afirma l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert.

És el cas de l'Eva, que vol muntar uns tallers de treballs manuals en aquesta localitat, però ho veu complicat perquè la manca de personal i la gran quantitat de documents que ha de gestionar ho dificulta. La secretària de l'Ajuntament de Montgai, Sònia Montpeat, afegeix que fins i tot en moltes ocasions "dins un mateix departament has d'enviar un document diverses vegades" i això fa "que se'n ressenti el ciutadà".

D'altra banda, els pobles petits també pateixen la manca de serveis. A Montgai poden accedir a l'oficina bancària i al consultori mèdic un dia a la setmana. Però en altres poblacions de menys veïns, com a Puigverd d'Agramunt, no tenen una entitat bancària i el consultori està tancat des del març. La pobra oferta de serveis que denuncien provoca que, amb l'afegit de la falta d'oportunitats de feina, molta gent en edat de treballar marxi i, en conseqüència, la població s'envelleixi.

“Avui s'ha registrat @parlamentcat la proposició de Llei dirigida al @Congreso_Es per garantir els caixers automàtics als municipis rurals��������Celebrem la iniciativa parlamentària impulsada avui per tal d'assolir una altra de les reivindicacions d'Eines #ERR https://t.co/yeH3lXvmky“ — EinesRepoblamentRural (@EinesRural) May 6, 2022

Tot i això, al febrer d'aquest any l'Ajuntament de Barcelona va iniciar un projecte per instal·lar caixers automàtics als pobles de menys de 5.000 habitants de la demarcació. Un avançament que permet que més d'un centenar de pobles de la província que no disposaven de cap caixer ara puguin accedir-hi.