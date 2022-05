Barcelona triplicarà els espais per la música en viu al carrer. És una de les mesures que pren l'Ajuntament per potenciar la cultura a l'espai públic.

Encara en l'àmbit de la música, la mesura de govern inclou una acció inspirada en el principi de "l'agent de canvi" ("Agent of change"), habitual al Regne Unit, per preservar l’ecosistema de sales de música i concerts en directe amb relació a la normativa urbanística. L'esperit de la norma és que davant qualsevol nou ús del sòl, es preserven i protegeixen els preexistents.

Dels 18 punts actuals, concentrats a Ciutat Vella, es passarà a 50 a partir del setembre. Estaran distribuïts per tots els districtes , alguns en superilles. L'ampliació és una de les accions incloses en la mesura de govern ‘Cultura i espai públic: dret a l’accés i a la participació cultural al carrer’, del Pla de Drets Culturals de Barcelona. Com a transició, el proper mes de juny s’iniciarà una prova pilot que portarà la música al carrer a cinc districtes.

Entre les accions impulsades en el marc de la mesura destaca encara la creació d’una taula de treball per a estudiar la viabilitat de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per a les fogueres de Sant Joan a Barcelona . En formaran part persones vinculades a la plataforma #CrememBarcelona, creada l’any 2019 per protegir la tradició de Sant Joan, i les diferents àrees de l’Ajuntament implicades en l’ús i l’expressió cultural a l’espai públic i el foment, el respecte i la protecció de les expressin de cultura popular.

L'altra acció destacada és la constitució d’una Comissió de Nit "per abordar de manera conjunta els reptes a l’entorn de la nit i la seva dinàmica cultural". Aquest serà un òrgan d’anàlisi i decisió municipal format per representants de totes les àrees i regidories implicades (Regidoria d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat; Regidoria de Prevenció i Seguretat; Institut de Cultura de Barcelona) amb l’objectiu de dissenyar una estratègia d’actuació compartida i atenta a les necessitats de totes les parts.

Cultura a les superilles

La mesura també vol potenciar les superilles com a espais per a la "cultura legitimada i no legitimada" (tant la que s’impulsa des dels estaments i entitats formalment reconeguts com a culturals com la que sorgeix de la iniciativa ciutadana); modificar la normativa que limita els usos culturals de les zones exteriors dels equipaments culturals de la ciutat; vetllar per la descentralització de l’activitat cultural a la ciutat i fer una planificació urbanística que incorpori la mirada cultural. Totes les accions s'aniran desplegant en els propers mesos i fins al 2023, amb una inversió global de 280.000.

La segona Tinent d'alcaldia Janet Sanz de l'Ajuntament i el Tinent d'alcaldia de Cultura, ha lligat la mesura a l'estratègia de les superilles per "reconduir anomalies en el nostre espai públic, sempre destinat al cotxe", i ha considerat que hi haurà un abans i un després d'aquestes accions.

Sanz i Martí també han parlat del projecte d'amplació del nombre de residències d'artistes existents, que avui són cinc i que es vol que es multipliquin per quatre en poc temps. El seu creixement passa per una modificació del Pla General Metropolità que obligui a la reserva d'espai per a habitatges destinats a aquest ús en nous equipaments culturals, però també en els existents que en podrien acollir, com El Graner.