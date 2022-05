Mor un home en un accident laboral a l'Ikea de Valls

Un home de 40 anys ha perdut la vida en un accident laboral al centre logístic d'Ikea a Valls aquest dilluns al voltant de les set del matí. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets s'haurien produït quan un treballador, que conduïa un camió, hauria atropellat marxa enrere i de manera accidental l'empleat. Aquest, treballava per una empresa subcontractada fent tasques de neteja al moll de càrrega.

Els fets s'han produït a l'edifici DC2 (centre de distribució), al segon magatzem logístic que Ikea té al polígon industrial de la capital de l'Alt Camp. L'aixecament del cadàver ja s'hauria efectuat. Els Mossos investiguen ara els fets.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses patrulles de Mossos d'Esquadra i un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha fet maniobres per reanimar l'home, però no ha estat possible, segons fonts policials.