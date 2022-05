Arsenio Saéz, el fan de 'Saber y ganar' que cumple el sueño de visitar el programa

‘Saber y ganar’ celebró el pasado mes de febrero un hito muy especial: su 25 aniversario en antena. No todos los programas de la televisión gozan de una vida tan longeva así que el festejo no podía ser otro que un programa muy especial donde tuvimos invitados sorpresa, actuaciones musicales y donde reunimos a algunos de los concursantes históricos del concurso. A lo largo de todo este tiempo, la familia de ‘Saber y ganar’ se ha hecho muy grande, no solo con los participantes sino también con nuestros seguidores. De todos ellos, hay un hombre que destaca por su fidelidad y su pasión: Arsenio Sáez.

A sus 89 años, don Arsenio no se pierde ni uno de los capítulos del espacio que presenta Jordi Hurtado y, además, apunta en su inseparable libreta algunos de los detalles de las preguntas que aparecen en las pruebas. Arsenio y su esposa nos han visitado en el plató de ‘Saber y ganar’, haciendo así su sueño realidad de ver en persona cómo se prepara el concurso del que son unos auténticos fanáticos.

“�� Hoy recibimos una visita muy especial: la del señor Arsenio Sáez y su esposa, Ana Jiménez, quienes son unos auténticos fans de #SaberYGanar. ¿Aún no les conoces? Dale al play y descubrirás la pasión y el cariño que esta familia tiene por nuestro programa. ¡Muchas gracias! pic.twitter.com/51NV8I5NvX“ — La 2 (@la2_tve) May 9, 2022