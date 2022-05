Sense aigua per una contaminació amb pesticides

Uns 8.000 veïns de 25 municipis de Les Garrigues i el Baix Segrià porten 3 dies sense poder consumir aigua de l'aixeta, ni per beure ni per cuinar. De moment, no disposen de cap solució alternativa més enllà de comprar aigua mineral envasada.

Tot va començar divendres quan es van detectar alts nivells de plaguicides a la planta potabilitzadora de Sarroca, que abasteix els municipis de les Garrigues i el Baix Segrià. Les restes de pesticides trobades són d'ús comú a l'agricultura i es creu que s'han escampat per les pluges dels últims dies.

La Mancomunitat ha instal·lat uns filtres de carbó actiu per solucionar la incidència, i esperen que estigui resolta entre dilluns i dimarts. Mentrestant, els afectats es veuen obligats a comprar aigua embotellada, atès que no se'ls ha ofert cap tipus de subministrament alternatiu.

No és el primer cop que els passa. Fa uns mesos els veïns ja van viure un episodi semblant, en aquell cas per un abocament d'hidrocarburs. Alguns municipis plantegen la possibilitat que es deixi de fer la captació d'aigua del pantà d'Utxesa i es passi a fer al pantà de l'Albagés, un embassament més recent que rep aigua del canal Segarra-Garrigues.