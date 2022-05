Circuit de full body amb Cesc Escolà i Julio Salinas

Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà dona la benvinguda a l'exfutbolista Julio Salinas. Tots dos duen a terme un mini-escalfament abans de començar l'entrenament d'avui: un circuit de full body amb l'objectiu de millorar la força i la resistència dels principals grups musculars del cos!

L'entrenament

Al primer bloc d'avui, farem 7 exercicis amb diversos materials! Per començar, farem servir una caixa de crossfit o, de no tenir-ne, un moble o cadira on puguem pujar i baixar amb comoditat.

El nostre primer exercici del bloc consisteix en un treball funcional. Saltem endavant, baixem situant l'abdomen al terra, ens aixequem i anem enrere! El nostre objectiu és caure amb squat, mans al terra, i cada cop que anem enrere activarem tot l'isquiotibial.

Al següent exercici del bloc, situem peses al terra i anem coordinant les cames per saltar-les en fila, accelerant cada vegada més i pujant pulsacions!

Tot seguit, toca activar el tríceps! Baixem i pujem fent servir la caixa de crossfit, flexionant els genolls i recordant apretar fort tríceps i abdominal al pujar.

Descansem 15 segons i passem a l'snatch: agafem una pesa, la baixem, la pugem i canviem de mà. A continuació, farem squats a la caixa, pujant i baixant sense saltar. No oblideu anar alternant cames!

Passem a fer flexions! Comencem amb els genolls a terra i anem pujant d'intensitat. Al nivell dos, genolls ben amunt! I al nivell tres, situem els peus a la caixa de crossfit i fem un push-up amb desalineació.

Al darrer exercici del bloc, treballarem el core abdominal! Ens posem en planxa amb les mans sota les espatlles i obrim lateral, alternant cames. Tot seguit, baixem colzes i seguim, i per acabar tornem a pujar!

Al segon i últim bloc, repetirem tots els exercicis del primer bloc amb més intensitat per a pujar al límit les nostres pulsacions. Molta força!