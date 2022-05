Els Mossos analitzen l'ordinador de Marc Ayala

Els Mossos d'Esquadra analitzen l'ordinador i més aparells electrònics que es van endur del registre a la casa de Marc Ayala, el regidor de Cultura de Valls, investigat per abusos sexuals a un menor. La investigació judicial també està pendent de prendre declaració a persones que coneixien la relació entre la víctima i l'exregidor. Segons ha pogut saber TVE, podria haver fet el mateix amb 4 nens més.

També falta conèixer si el jutge prendrà declaració a la víctima o validarà la que va fer davant els mossos per evitar la seva revictimització. De moment, el que sí que ha transcendit és que Marc Ayala va reconèixer una relació consentida entre el 2019 i el 2020 quan el denunciant tenia 16 anys. La víctima ho nega i diu que la relació va començar quan en tenia 13. L'edat mínima per al consentiment sexual és als 16.

El mateix Ayala ha difós posteriorment un comunicat en què explica que ha pres la decisió de presentar la renúncia per "no danyar, en cap cas, ni la institució ni el projecte polític" del qual participa.

També ha indicat que aquesta renúncia "dolorosa" li permetrà centrar els seus esforços en defensar la seva "honorabilitat" i "innocència" davant dels tribunals de justícia.

Ayala dimiteix com a diputat provincial arran de la investigació per abusos a un menor

Protocols en l'àmbit de la cultura

Entitats com la Fundació Vicky Bernadet, que treballen amb menors víctimes d'abusos sexuals, demanen també protocols en l'àmbit de la cultura popular.

El Grup del Teatre Principal de Valls, entitat cultural on Ayala s'hauria relacionat amb menors, ha emès un comunicat on assegura que ja tenia coneixements d'uns "fets molt greus" des de fa un temps. "La gravetat de la situació de què vàrem tenir coneixement va fer que activéssim un procés d'acompanyament a les possibles persones afectades i poséssim a elles i a les seves famílies els mitjans necessaris per dilucidar allò passat i prendre les mesures pertinents per rescabalar els danys causats, posant-nos, com no pot ser d'altra manera, al seu servei", afirma el grup en el comunicat.

Els psicòlegs recorden que detectar un cas d'abús en un adolescent, que és en plena descoberta de la seva sexualitat, és molt difícil si des de petit no s'ha treballat el concepte de les relacions des del respecte.