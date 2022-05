Marc Ayala, l'exregidor de Cultura de Valls investigat com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals a un menor d'edat, dimiteix de la Diputació de Tarragona. N'era diputat provincial del grup Junts per Catalunya. La junta de portaveus de la Diputació s'ha reunit aquest dijous al matí, convocada per la presidenta de l'ens, per donar compte de la renúncia de l'acta de diputat presentada per Ayala, que dimecres també va dimitir del seu càrrec a l'Ajuntament de Valls en fer-se pública la investigació.

"Des de la Diputació de Tarragona condemnem fermament qualsevol tipus d'abús, especialment entre els col·lectius més vulnerables, i volem expressar el nostre suport a les víctimes, en espera que la justícia aclareixi els fets succeïts", exposa la institució supramunicipal, a través d'un comunicat.

Ayala va ser detingut dimarts pels Mossos i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs. L'acusació particular havia demanat presó preventiva, mentre que la fiscalia ha demanat una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima.

En concret, l’abús seria a un menor que en aquell moment tenia 13 anys amb qui hauria mantingut una relació el 2015. Ayala, que ara té 33 anys, ha declarat que sí que va tenir relacions amb aquest jove, però l'any 2019 quan tenia 16 anys. Segons el diari Ara, aquest no seria l'únic cas. Un altre jove ha explicat que quan tenia 14 anys també va mantenir relacions amb el regidor.

Aquest segon jove ha relatat que va conèixer Ayala a través dels assajos per al Pessebre Vivent de Valls. Durant un temps van mantenir relacions sexuals a casa del ja regidor, que li deia que no expliqués res. Els fets van passar el 2014 i s'haurien allargat diversos mesos.