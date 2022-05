El propietari del macroprostíbul Paradise de la Jonquera ha negat haver rebut amenaces durant el judici que ha arrencat aquest dilluns a l'Audiència de Girona pels atacs amb explosius del 2012. L'amo del local, José Moreno, ha assegurat que tampoc tenia deutes i ha atribuït els atemptats a enveges de "la competència".

El propietari del Paradise ha assegurat que porta els seus negocis de manera "professional" i que no ha tocat "els nassos" a ningú. Per la sala de vistes, aquest matí també han desfilat diversos testimonis -sobretot, el personal de seguretat- que han explicat què van veure aquell desembre. El judici pels atacs asseu set acusats a la banqueta, per a qui el fiscal demana penes de fins a 24 anys i mig de presó.

Fa 10 anys

L'amo del macroprostíbul ha explicat que, de fet, ell no era al local quan hi va haver els atacs. Ni la matinada del 12 de desembre, quan dos motoristes van llançar dos artefactes amb TNT a l'interior del Paradise. Ni tampoc aquell 23 de desembre, quan uns homes armats amb subfusells van abandonar un cotxe bomba al davant del club. "Només sé allò que em van explicar, jo tinc altres negocis i allà no hi soc durant les 24 hores", ha dit, en referència al Paradise.

A preguntes del fiscal, José Moreno ha assegurat -això sí- que "mai" havia rebut amenaces. "Personalment, ningú m'ha amenaçat; en aquest cas, s'ha parlat de diners i s'han fet molts comentaris, però jo no he donat cap motiu", ha dit l'amo del prostíbul en relació als atacs. Moreno ha negat que tingués deutes i ha precisat que tots els crèdits que va assumir per les obres del Paradise, els ha pagat quan pertocava.

Moreno, que ha recordat que en aquella època regentava dos clubs més a la demarcació (l'Edén i l'Eclipse) ha dit que sempre ha treballat de manera "professional" i que, fins i tot, pot "donar exemple".

"M'he limitat a treballar i no soc una persona problemàtica", ha subratllat l'amo del Paradise. Quan el fiscal li ha preguntat específicament pels atemptats, José Moreno ha admès que durant tot aquest temps ha donat moltes voltes al per què. "L'únic motiu que he pensat a vegades és que hagi estat la competència; els diners són molt dolents", ha dit.