Sexo, escándalo, ambición y muerte en la corte

¿Podemos empezar a hablar de alguien sin siquiera ver un retrato suyo? Bueno, suele ocurrir al estudiar historia, aunque de Thomas Boleyn, o Bolena, padre de la reina Ana de Inglaterra, siempre se ha creído que eran unos retratos del pintor de la corte Hans Holbein.

Esos cuadros no le representaban a él, según han descubierto los investigadores de arte e historia, personas incansables y con un trabajo para nada aburrido como algunos creen. ¡Y hay más! Thomas Bolena se ha quedado sin retrato pero ha mejorado su imagen: en este siglo estamos asistiendo a la proliferación de tesis, biografías y artículos que cambian su biografía. Siempre se le consideró un hombre cruel y de tal ambición que antes prefirió perder a sus hijos que su estatus.

Como funcionario, Thomas Bolena sirvió con acierto al primero de los Tudor , el rey Enrique VII , y entró en el exclusivo mundo de la corte real. Como noble, luchó contra los que querían arrebatar el trono a Enrique y la victoria le valió premios como asistir a la boda del nuevo rey, Enrique VIII ,com su primera esposa, Catalina de Aragón. Entonces decidió que ese iba era el lugar para sus tres hijos: Ana, María y Jorge .

Suegro del rey

Con la familia ya en de vuelta a Inglaterra, Bolena continuó la promoción de la familia. María se promocionó convirtiéndose ahora en amante de Enrique VIII. No sabemos si con mucha o poca connivencia de su propio padre, pero ahí estaba.



Cuatro años más tarde, el rey conoce a Ana y se encapricha de ella. Además, Catalina no le había dado un heredero y lo necesita para perpetuarse y ahorrarse una guerra. Pide el divorcio, pero Roma se lo niega y en plena crisis política y religiosa, la reforma, Enrique declara que Inglaterra ya no está bajo el mandato del Vaticano. Las autoridades eclesiásticas inglesas le permitirán casarse con Ana.

Es la época de mayor poder de Thomas Bolena: ¡es suegro del rey! Jugó bien las cartas en esta posición, pero le duró poco, solo tres años, entre 1533 y 1536. La reina Ana no pudo tener un heredero varón y pronto cayó en desgracia.

Grabado que representa a Ana Bolena justo antes de su ejecución en la Torre de Londres por orden de su marido, el rey, en el siglo XVI Getty Images Getty

¿Cómo se libraría de ella? El rey la acusa de adulterio, de incesto con su hermano Jorge y de traición. Las investigaciones actuales demuestran que ninguna de las acusaciones era cierta, sinó invenciones para justificar su muerte y la de Jorge, que alzó la voz conta el rey para defenderla. Muchos sospechaban porque ya habían visto a Enrique con otra amante, la que sería su tercera esposa, Jane Seymour, flirteando por el Támesis.