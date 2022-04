Los Torres lo tienen claro: hay que darle salida a los productos que tenemos rondando en la nevera y el congelador, a los que tienen un aspecto más feo… En definitiva, a lo que muchas veces por no saber qué hacer con ellos hemos tirado a la basura. Para ello nos ayudan con esta receta de conchas con frutos del mar. Un plato muy agradable para nuestro paladar y para el bolsillo. Lo que se compra se come, y si no sabes cómo Javier y Sergio te explican la manera.

Receta de conchas con frutos del mar Una receta de aprovechamiento muy resultona donde vamos a dar salida a productos de nuestro congelador y despensa RTVE

La cocina de aprovechamiento es el tipo de preparaciones que hacían nuestras abuelas, intentando no tirar nada y hacer recetas sacando partido a partes de vegetales, por ejemplo, que hoy acabarían en la basura. ¿Restos de carne? Croquetas. ¿Verduras del caldo? Se baten y tienes un puré. En Menudos Torres hemos recuperado esa cocina que además beneficia a la salud del planeta y ayuda a reducir el derroche alimentario con esta receta y con un caldo de cocido y patatas rellenas.

20.02 min Menudos Torres - Receta de conchas con frutos del mar

Receta de conchas con frutos del mar Receta de conchas con frutos del mar pescado Ingredientes Preparación 1 diente de ajo

⅓ calabacín

½ puerro

80 g atún en aceite

100 g merluza

500 ml leche

40 g harina

45 g mantequilla

Nuez moscada

Una hoja de laurel

Sal

Pimienta Cocemos la merluza al vapor con agua, bresa de verduras y un par de hojas de laurel. Reservamos. Pochamos el puerro y el ajo picaditos en una sartén con aceite. Añadimos el calabacín cortado en dados. Salpimentamos. Añadimos la merluza desmigada y el atún en lata y removemos. Reservamos el conjunto. Hacemos la bechamel: fundimos la mantequilla, le añadimos harina, cocinamos e incorporamos la leche que habremos calentado previamente. Salpimentamos. Rallamos nuez moscada al gusto. Cogemos una concha, rellenamos y napamos con la bechamel. Reservamos. Vamos con la segunda. Rehogamos ajo y cebolla picaditos en la misma sartén de antes. Abrimos una lata de berberechos, los incorporamos al sofrito sin el agua que reservamos para hacer una velouté. En otro cazo, calentamos un poco de aceite, le añadimos harina, cocinamos ligeramente e incorporamos el jugo de los berberechos. Rellenamos la segunda concha, napamos con la velouté y gratinamos junto la concha anterior. Antes les añadimos un dado de mantequilla por encima del relleno a cada una. Dejamos en el horno 5 minutos a 200º C hasta que estén doraditas.