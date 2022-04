Receta de hornazo de presa ibérica

400 g presa ibérica

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

1 cebolla

1 diente de ajo

4 tomates

Para la masa

375 g de harina de fuerza

80 g

Aceite

25 g de manteca de cerdo

60 ml vino blanco

70 ml agua

12 g levadura

8 g sal

1 huevos

Una cucharadita de pimentón

Empezamos asando unos pimientos al horno, salpimentados y aliñados con un poco de aceite, durante 45 minutos a 180º C. Hacemos un sofrito pochando ajo y cebolla, le añadimos tomate triturado y reducimos. Reservamos. Mezclamos todos los ingredientes para hacer la masa (harina de fuerza, aceite, manteca de cerdo, vino blanco, agua, levadura, sal, huevos y pimentón) y la dejamos reposar una horita en la nevera. Montamos el hornazo estirando una porción de la masa en la encimera con un poco de harina para que no se nos pegue. Cortamos un pedazo de masa de unos 30 x 25 centímetros e incorporamos por encima el sofrito. Salpimentamos la presa, la cortamos muy fina y la añadimos encima del sofrito. Cortamos el chorizo en rodajas y lo añadimos encima de la presa. Terminamos con los pimientos cortados en tiras por los lados. Reservamos. Cortamos otra pieza de masa un poco mayor que la anterior porque tenemos que cubrir también los lados. Tapamos y pinzamos los laterales con las manos. Opcionalmente se puede hacer una especie de rejilla con más masa en la parte superior para que nos quede más bonito; pero podemos hornear directamente. Antes de meter el hornazo en el horno, lo pintamos con huevo batido. Horneamos a 190º C durante 40 minutos y listo.