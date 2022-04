Letur es una población ubicada en la Sierra del Segura de Albacete, en la zona de cabecera del río, que conserva un regadío histórico que se remonta al menos a la época andalusí. El agua que brota de fuentes naturales llega por gravedad mediante una red de acequias hasta la última de las terrazas de cultivo del peñasco, donde abunda el travertino, es decir, rocas formadas por depósitos de carbonato de calcio.

Su sistema de riego ha mantenido las masas de agua de su entorno en buen estado, lo que hoy es una excepción, pues el regadío, que actualmente representa el 85% de toda el agua consumida en la cuenca del Segura , es el principal responsable de la presión y estrés hídrico que sufre esta zona cuyos acuíferos, manantiales y caudales ya no dan para una demanda que no deja de aumentar.

El agua no es solo un recurso

Luis López, el presidente de la Comunidad de Regantes “Las Fuentes de Letur”, se muestra sin embargo preocupado, pues según él pesa demasiado la visión del agua como un simple recurso y de la agricultura como una industria más. “Sí al riego, por supuesto, pero no de cualquier forma”, dice Luis. “Cerca de nuestras fuentes se están empezando a abrir pozos de menos de siete mil metros cúbicos, y cada vez que denunciamos uno de esos pozos la respuesta de la Administración es que como nuestro acuífero no está sobrexplotado no debemos quejarnos. Y cada vez que se instala una actividad contaminante sobre el acuífero, como el acuífero no está contaminado no hay que protegerlo. Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿A que esté destruido para arreglarlo…? Es mucho más difícil arreglar algo que está roto que conservarlo cuando está en buenas condiciones.”

