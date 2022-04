Toni y Deborah, un quiero y no puedo

Toni y Deborah han sido la pareja perfecta durante años, pero en esta última temporada no hacen más que odiarse. Después de una conversación con Herminia, Toni Alcántara da el primer paso para tener una buena relación con su ex por el bien de su hija. Alcántara, por primera vez en mucho tiempo, pide perdón.

“"No vamos a apechugar sí o sí como se hacía antes. Si esto no puede ser, no puede ser. Pero eso no quita el hecho de que sea doloroso"



Esto opina Paloma Bloyd sobre la ruptura de Toni y Deborah �� Dale al play y descubre que opina sobre el tema Pablo Rivero.#CuéntameT22 pic.twitter.com/SkR0RiS1Gi“