RNE se vuelca con Ucrania con una programación solidaria

El mes de abril comienza en RTVE con un homenaje al pueblo ucraniano, víctima de la catástrofe debido a la invasión rusa de Ucrania. Todos los canales de la Corporación impulsan una programación solidaria para dar a conocer la cruel realidad de la guerra y animar a la población española a ayudar a las víctimas.

Esta programación especial ha comenzado en RNE este viernes desde la Plaza del Callao de Madrid y continuará con la semana de Ucrania en La 2 y el especial solidario que emitirá La 1 el jueves 6. Todos estos contenidos se señalizarán con el hashtag #UcraniaEnElCorazónRTVE y la bandera de Ucrania en las pantallas.

Radio Nacional de España ha instalado su estudio móvil en el centro de Madrid para emitir en directo parte de su programación. Síguela en directo en RNE y en streaming en RTVE Play.

También ha subrayado que esta particular música es "un mensaje de esperanza , unidad del pueblo, mensajes positivos y mucho amor". Junto a su grupo han hecho vibrar a todos los asistentes a la emisión del programa desde la Plaza del Callao.

La artista tiene parte su familia en Ucrania y nos ha relatado su preocupación desde que estalló la guerra . Ha intentado traer a su madre a España pero los corredores no le dan luz verde para salir. Polynova tiene una organización para ayudar a los ucranianos en la guerra.

En la primera hora de De pe a pa , Fernándo Vallespín en "Diálogos de gente sensata", junto al al historiador Luis E. Íñigo Fernández , ha explicado que para entender el conflicto ucraniano la clave está en el fin de la Unión Soviética. " Putin no puede pretender en nombre de esa humillación que otros países que fueron humillados por la URSS quisieran emanciparse", apunta.

Milenia Brody, Svitlana Kmetyk, poetas ucranianos, Diana Navarro y Manuela Carmena

En la primera hora de Tarde lo que tarde, Milena Brody es una cantante y compositora de origen ucraniano, afincada en Madrid desde los 9 años. Su contacto con la música le viene desde temprana edad, debido a que su madre es profesora de violín.

"�� @TardeLoQueTarde empieza con la música @milenabrody, nació en Brody, una ciudad que está a 70 km al este de Leópolis #UcraniaEnElCorazonRTVE ����



▶ https://t.co/ZPnXVfe7wU



�� Colabora en https://t.co/m2V2NI1rkf pic.twitter.com/SaIEyS4U76“ — Radio Nacional (@rne) April 1, 2022

Sin embargo, su pasión por la música le vino gracias a la leyenda del pop: "Me enamoré de un concierto que vi de Michael Jackson e intenté como imitar sus pasos. Ha formado parte del mundo eurovisivo siendo corista de El sueño de morfeo y de Barei, la exrepresentante de España en Eurovisión. Desde el centro de Madrid, Milena Brody interpreta junto a Juan Zelada un tema de su próximo álbum que saldrá a principios de mayo.

Además de Svitlana Kmetyk, directora de la asociación 'Moloda Ucraina' en Madrid. Kmetyk ha destacado la labor intesificada de la ciudadanía española: "los españoles se ofrecieron mucho y hemos alojado a decenas de familias. La asociación lleva con esta labor desde 2014 y desde hace un mes envían ayuda humanitaria a Ucrania como comida, medicamentos, ropa y todo lo necesario. Para acabar este primer tramo, el cantante Pedro Guerra ha cantando "Contra el poder". El artista cree que "precisamente detrás de todas estas guerras, lo que hay es una horrorosa lucha por el poder".

La segunda hora del programa presentado por Julia Varela ha contado con la visita de Iury Lech, el escritor del libro Poesía ucraniana en el siglo XX, una recopilación del poemario de Ucrania entre ese periodo de tiempo. "La poesía sirve para denunciar, pero no, para parar una guerra es imposible. La guerra la para quién quiere pararla. Quizás la poesía sirva para cambiar la conciencia de Putín, por ejemplo".

La periodista Margaryta Yakovenko ha declarado que tiene a casi toda su familia en Mariupol. Sólo sus padres y su hermano están en España. "El resto de mi familia sigue en territorio dominado. Siento estupor porque yo hasta el último momento pensé que esto no iba a ocurrir. Yo confiaba en que el presidente ruso no fuese capaz de invadir un país hermano durante muchos años".

"�� La periodista @margayakovenko tiene a casi toda su familia en Ucrania



��️ | "Hablas con ellos, pero no puedes ayudarles de ninguna forma"



En @TardeLoQueTarde#UcraniaEnElCorazonRTVE ����



▶ https://t.co/ZPnXVfe7wU



�� Colabora en https://t.co/m2V2NI1rkf pic.twitter.com/OqCYitDiOY“ — Radio Nacional (@rne) April 1, 2022

El escritor Dimas Prychyslyy señala las dificultades que tiene en la guerra las personas ancianas o los pequeños. “Viendo a los ancianos, en el otoño de todo, tienen que salir forzados de su país, esa la imagen que más me aterra”

"��️ | @DimasPrychy señala las dificultades en cómo afrontan la guerra las personas ancianas o los pequeños



En @TardeLoQueTarde desde la Plaza de Callao en Madrid#UcraniaEnElCorazonRTVE ����



▶ https://t.co/ZPnXVfe7wU



�� Colabora en https://t.co/m2V2NI1rkf pic.twitter.com/e72awpEGSQ“ — Radio Nacional (@rne) April 1, 2022

El Coro Gospel de Madrid, una Asociación Cultural sin ánimo de lucro, canta por Ucrania desde la Plaza de Callao. Llevan desde 1997 ofreciendo conciertos de música gospel por toda la geografía española. Un coro conformado por cuarenta voces y capitaneado por Nancy Roncesvalles.

La cantante Diana Navarro ha acudido a Tarde lo que Tarde para presentar su nueva obra teatral En tierra extraña, donde da vida a Concha Piquer. Un espectáculo donde la guerra tiene un papel importante. “La crispación por tener una ideología y pensamientos diferentes. Entre coplas, datos históricos y poesías transcurre la obra que invita a la diversión y a la reflexión. Esta en cartel en el Teatro Marquina hasta el 10 de abril.

"�� @Diana_Navarro presenta 'En tierra extraña' en @TardeLoQueTarde



�� Representan el supuesto ensayo donde se encontraron Concha Piquer, Rafael de León y Federico García Lorca#UcraniaEnElCorazonRTVE ����



▶ https://t.co/ZPnXVfe7wU



�� Colabora en https://t.co/m2V2NI1rkf pic.twitter.com/lSzxdCNW01“ — Radio Nacional (@rne) April 1, 2022

Amparo Sandino ha presentado su nuevo tema “No me lastimes” una canción con un mensaje de empoderamiento. Ella es la creadora del género Tropipop : “En el año 96 cuando saque mi primer discos y tenía canciones de todo tipo, tenía boleros, baladas, música pop, merengue, ballenato… y me preguntaron, ¿ y a usted que le gusta cantar? Me gusta cantar todo” Una artista con más de 25 años de carrera que ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje: “Tenemos que dar ejemplo, ser solidarios y ayudar a la gente que lo necesita” en referencia a la Guerra de Ucrania.

Manuela Carmen ha firmado junto a otros rostros conocidos del panorama español, un Manifiesto contra la invasión de Ucrania por la Paz. ‘Fuera Tropas de Ucrania’. "La guerra es un acto ilegal. Es un acto salvaje". La ex alcaldesa de Madrid ha manifestado que es el momento de las mujeres: “Una comisión de mujeres que entrar a hablar en el Kremlin con Putin. Hacer un esfuerzo de que siempre las mujeres han estado en contra de la guerra y un momento muy específico en el que demostrar que la cultura de las mujeres es la de la paz”.

22.13 min Tarde lo que tarde - Manifiesto contra la guerra con Manuela Carmena - Escuchar ahora

Ha cerrado el programa, Javier Álvarez, el cantante madrileño que lleva 29 años encima de los escenarios.

Mira el programa completo de Julia Varela